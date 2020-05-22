美新冠病亡破十万 专家忧年轻人出路生计

(德国之声中文网) 周三(5月27日)，美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）发布的数据显示，新冠死亡病例突破十万人。

美国在大约三个月以前回报第一个新冠死亡病例，并在一个月前，录得超过5万例死亡。其中有三分之一的死亡病例发生在纽约州。上周末，特朗普宣布在该州降半旗为亡者致哀。

专家认为，美国真正的确诊数字和病亡数字应该比官方回报的数据更高。

在草地上也要保持社交距离

截稿为止，全球共有569万人确诊，确诊病例数最高的国家依次是美国、巴西、俄罗斯。约有170万人确诊的美国大幅领先有第二名的巴西: 巴西以41万人确诊居世界第二。

但是若以死亡病例数占总人口比例来看，美国的新冠死亡率又比一些欧洲国家低，比如英国、比利时、法国、意大利和西班牙。

虽然美国的新冠确诊病例数和死亡数都还在攀升，但美国有50个州已经在准备放宽居家避疫措施。

今年准备竞选连任的特朗普，其当务之急是恢复遭到疫情重创的经济。但传染病专家弗契(Fauci)警告政府切勿「跳跃式」的放松防疫措施，否则可能迎来第二波疫情。

欧洲谨慎逐步解封

西班牙有超过2.7万人染上新冠病毒死亡。 周三，西班牙开始十天的全国哀悼，全国的西班牙国旗都降半旗致哀。

大部份欧洲国家的经济都因疫情受到冲击，虽然最近疫情趋缓，但各国政府仍行动谨慎，害怕再次爆发第二波疫情。 例如依赖观光收入的赛普勒斯，虽然重新开放沙滩，但仍然将沙滩的阳伞以间隔方式摆放，让客人维持社交距离。

波兰则是取消了在公共场所需要佩戴口罩的规定，但是也有类似规定的瑞士在6月6日才会取消。

莫斯科正准备放松管制，允许重开商店重开，人们在6月1日之后也将可以自由出外走动。

一整个世代的伤痕

虽然各国致力于重振经济，但是联合国儿童基金会和救助儿童会联合制作的研究指出，新冠疫情可能会让多达8600万的儿童陷入贫穷。 国际劳工组织也警告，全世界的年轻雇员都面临因疫情而失业的危险。 该组织将这些年轻人称之为「封城世代」: 「当我们从疫情中恢复过来时，还是会有大批年轻人无法跟上。 」

美国劳动局在5月22日表示，前一周有超过240万人受到企业倒闭影响，向政府申请失业补助，申请者人数因此攀升到3860万人。

为了抵抗疫情对经济的冲击，欧盟委员会计划出台7500亿欧元规模的重建基金。 根据欧委会主席冯·德莱恩在布鲁塞尔所做的解释，其中，5000亿欧元作为无偿补贴金；2500亿欧元以贷款形式发放。 仅预留给危机国家意大利和西班牙的资金就占其中的3000亿以上欧元。

张慈(德新社、法新社)