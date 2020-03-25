美新冠死亡人数破千 参议院通过2.2万亿救助

（德国之声中文网）美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至美国东部时间3月26日6时，美国新冠病毒感染病例已接近7万例（69197例），死亡超过1000例（1050例）。其中纽约市累计新冠确诊病例超过2万，累计死亡病例为280例。

传播速度比"子弹头列车"还快

纽约市所在的纽约州累计确诊已突破3万例。该州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）在24日的新闻会上形容说，新冠病毒在该州的传播速度比"子弹头列车"还要快，该州病例数增长近日每三天就翻一番。

纽约州从3月22日夜间才开始实行"居家令"，其中规定任何规模的公共场所聚集性活动都会被驱散。安德鲁·科莫表示，该州疫情峰值将出现在两三周之后，峰值期的确诊人数将超过以前的估计。

病床和医疗物资严重不足

据一项统计，2018年，美国全国每间医院有7.4张重症病床（ICU病床），通常情况下每日饱和度为64%。不过，据美联社报道，这些重症病床在境内分配不均。超过700万60岁以上的人居住在没有重症病床的乡镇。

纽约州州长安德鲁·科莫表示，到疫情出现峰值时，纽约州大约需要14万张病床，4万张重症病床，但目前全州大约只有5.3万张病床和3000张重症病床。因此，他已下令全州医院将病床数增加至少50%。此外，曼哈顿的贾维茨会展中心将建起四所应急医院，预计下周投入使用。

科莫还表示，该州需要数百万个口罩和数十万套防护服，但现在只能满足小部分需求。该州还尝试从各种途径获得呼吸机，但目前唯一途径只能是联邦政府。据BBC报道，纽约州目前只有7000台呼吸机，实际需要至少3万台。美国联邦政府只从美国联邦紧急事务管理局调拨了400台呼吸机给纽约州。

历史最大规模救助

3月25日，美国国会参议院通过一项规模为2.2万亿美元的经济刺激法案，以减轻新冠病毒疫情对经济的影响。法案现提交至联邦众议院。据悉，这一美国有史以来规模最大的一揽子计划包括为陷入困境的企业提供5000亿美元贷款，为中小企业提供3770亿美元贷款，为各级政府提供1500亿美元补贴，为医院提供1300亿美元补贴。此外，2500亿美元将直接用于补贴个人和家庭。如年收入低于75000美元的成年人将一次性获得1200美元。美国财长姆努钦在25日的白宫疫情简报会上表示，该财政刺激方案预计将覆盖美国经济3个月的需求。

"不要抱错误幻想"

3月24日，美国总统特朗普称，他希望美国能在复活节时重回正常生活并复工。今年的复活节星期日是4月12日。纽约市市长德布拉西奥（Bill De Blasio）在3月25日下午的简报会上提醒纽约市民要认清现实，不要抱有错误的幻想。他说，"四月将比三月更严峻，而五月可能比四月更严峻。"他未点名地针对特朗普的言论说："天知道到复活节一切会正常的这种想法打哪来的！"