美斥中违反协议 黑客攻击未曾间断

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国国家安全局的官员乔斯 (Rob Joyce) 週四 (11月8日) 指出，虽然中国黑客攻击的数量跟规模从2015年中美签了防黑客协议后大幅减少，美国政府仍然认为中国有持续在执行小规模的骇客攻击。

他强调﹕「虽然认定中国是否有遵守协议的准则并不是非黑即白，但很显然他们的行为还是违反了当初双方所签署的协议。」

美国前总统奥巴马于2015年9月宣布与中国国家主席习近平达成共识，要打击商业间谍的网路犯罪。同时也警告中国，如果状况没有好转，将对那些中国间谍进行制裁。两国领袖同意，任何一方政府都不会在知道骇客透过网路窃取企业与商业机密之后还予以支持。然而这个协议却没有传统资安协议应有的具体承诺。

美国官员所指的骇客行动，可能包含了今年2000多万美国联邦政府员工个资被盗取的事件。根据路透社报导，美国官员已循线追查到该任务的发起地在中国，但还未对中国政府做出任何公开指控。

特习会前奏

中美政府高层也预计于周五 (11月9日) 在华盛顿进行睽违已久的「中美外交安全对话」。

根据美国媒体CNBC报导，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)、国防部长马蒂斯 (Jim Mattis)、中国中共中央政治局委员杨洁篪及国防部长魏凤，将于稍晚参与在华盛顿的会晤。

此举被视为是双边关係逐渐暖化的证据，也是替月底特朗普与习近平在阿根廷G20领袖会议的见面做准备。

杨威廉/罗法（综合报导）