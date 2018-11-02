 美斥中违反协议 黑客攻击未曾间断 | 科技环境 | DW | 09.11.2018

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科技环境

美斥中违反协议 黑客攻击未曾间断

2015年，中美两国希望能终止网路间谍窃取政府与企业资料，签订了防黑客协议。美国资深情报官员表示，华府认为中国违反了协定。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

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德国西南部的巴符州是经济最为发达的地区之一。近年来，该州的企业愈发频繁地成为中国经济间谍行为的目标，作为当地支柱的汽车产业更是重灾区。巴符州内政部在回复州议会的质询时确认了这一消息。 (04.11.2018)

今年八月，加拿大多伦多大学研究室Citizen Lab又再次公布资安报告，取名为「似曾相识」。报告中揭露了最新的黑客攻击与过去的行动如何牵连。十年过去，针对藏人的黑客攻击就算变形，却从未停止。德国之声采访到研究室的主任以及资安专家为读者整体回顾。 (18.10.2018)

骇客科技战可能不限于从网络入手，也在硬体零件打开缺口。美媒报道中国军方透过植入晶片进行间谍任务，虽然各方否认，但在全球供应链下是否处处隐忧？ (05.10.2018)

(德国之声中文网) 根据路透社报导，美国国家安全局的官员乔斯 (Rob Joyce) 週四 (11月8日) 指出，虽然中国黑客攻击的数量跟规模从2015年中美签了防黑客协议后大幅减少，美国政府仍然认为中国有持续在执行小规模的骇客攻击。

他强调﹕「虽然认定中国是否有遵守协议的准则并不是非黑即白，但很显然他们的行为还是违反了当初双方所签署的协议。」

美国前总统奥巴马于2015年9月宣布与中国国家主席习近平达成共识，要打击商业间谍的网路犯罪。同时也警告中国，如果状况没有好转，将对那些中国间谍进行制裁。两国领袖同意，任何一方政府都不会在知道骇客透过网路窃取企业与商业机密之后还予以支持。然而这个协议却没有传统资安协议应有的具体承诺。

美国官员所指的骇客行动，可能包含了今年2000多万美国联邦政府员工个资被盗取的事件。根据路透社报导，美国官员已循线追查到该任务的发起地在中国，但还未对中国政府做出任何公开指控。

China G20 Gipfel in Hangzhou - Obama & Jinping (Reuters/D. Sagolj)

2015年9月，美国前总统欧巴马于与中国国家主席习近协议打击商业间谍网路犯罪。

特习会前奏

中美政府高层也预计于周五 (11月9日) 在华盛顿进行睽违已久的「中美外交安全对话」。

根据美国媒体CNBC报导，美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo)、国防部长马蒂斯 (Jim Mattis)、中国中共中央政治局委员杨洁篪及国防部长魏凤，将于稍晚参与在华盛顿的会晤。

此举被视为是双边关係逐渐暖化的证据，也是替月底特朗普与习近平在阿根廷G20领袖会议的见面做准备。

 

杨威廉/罗法（综合报导）

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