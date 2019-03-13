美斥中國迫害穆斯林﹕1930年以來最嚴重

(德国之声中文网) 美国国务院周三 (3月13日) 发佈了年度人权报告，指出中国在2018年持续大规模关押在新疆的穆斯林群体。 美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 在记者会上表示中国迫害人权的程度，已无国可比。他说：「目前仍有超过一百万名维吾尔、哈萨克族与其他少数民族的穆斯林，被关押在用来抹灭其信仰与民族身分的新疆再教育营内。」

美国国务院的人权与民主中心主任柯札克 (Michael Kozak) 在记者会上更稱，中国迫害穆斯林社群的程度，是1930年以来前所未见的。他说中国将上百万人关进再教育营、虐待他们并试图消除其文化与信仰的行为，是现今最严重的人权迫害事件之一。他批评中国的「职业培训中心」之说，与事实不符。但他强调﹕「至少他们终于意识到，国际社会开始严格审查他们在新疆的所作所为。」

针对华盛顿的指责，北京方面很快做出回应。在周四（3月14日）的例行记者会上，中国外交部发言人陆慷称，美国务院“2018年度国别人权报告”的涉华部分和往年一样，“充满意识形态偏见，罔顾事实，混淆是非，对中国进行种种无端指责”，并表示中方已对此向美方提出严正交涉。

陆慷还敦促美方，“摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观公正看待中国人权状况，停止利用人权问题干涉中国内政”，同时“奉劝美方好好反省自已国内的人权问题，先把自己的事情办好”。

150万人囚於再教育營

长期研究新疆议题的德国专家岑茨 (Adrian Zenz) 在日内瓦联合国总部举行的新疆会议上表示，目前可能有大约150万名穆斯林关押于新疆的再教育营内。他说是根据卫星影像、政府建造有关设施的公开財政纪录及相关证词，来推算可能被关押的人数。 他指出：「根据这个预估，每六个新疆成年人中，可能就有一人正被关于再教育营内，或曾被关过。」

他指控中国以职业培训中心为名，掩盖其在新疆推动的「强制性社会重整」（coersive social reengineering）。他指出﹕「目前在新疆发生的一切，是一个系统性的文化大屠杀。我认为中国境内其他有大量穆斯林的地区，可能很快会出現类似情形。对中国政府来说，新疆是实验场。」

美不滿穆斯林国家取态

美国周三 (3月13日) 在同一個会议上表示，对穆斯林国家未有公开反对中国迫害新疆穆斯林感到失望。掌管美国国务院全球刑事司法办公室的大使柯瑞 (Kelley Currie) 指出﹕「我们对于伊斯兰合作组织成员拒绝公开关切中国迫害少数民族穆斯林的情形感到失望。」

虽然她称赞土耳其近期就新疆议题强烈抨击中国之举，但她也表示，华盛顿原本期望伊斯兰合作组织 (IOC) 会像以往谴责缅甸与叙利亚迫害穆斯林人民一般，针对新疆议题批评中国。柯瑞、新疆议题专家及一名曾被关押于再教育营的人士，都在会议上强烈抨击中国在新疆設置的再教育营。但这些指责也引来一名与会中国外交官的强烈反应。他强调﹕「我们强烈反对这个由美国主导的反中国会议，因为它背后有强烈的政治意图。新疆并没有你们所谓的再教育营。」

杨威廉/王凡/李芊 (法新社、路透社)