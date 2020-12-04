美敲定国防授权法最终版本 重申“挺台压中”

（德国之声中文网）经过数月以来的协调，美国联邦参众两院军事委员会周四（12月3日）就2021年国防授权法案的最终版本达成一致。该法案尚需经过参众两院重新各自表决通过后，才会送交给总统特朗普签署生效。

参议院军事委员会和众议院军事委员会共和党议员在达成共识后分别公布了15页和3页的法案草案摘要。

参议院军事委员会在摘要中提到“太平洋威慑计划”（Pacific Deterrence Initiative）。该计划旨在向中国和任何潜在的对手以及美国的盟友发出一个强烈的信号：美国将坚定地捍卫其在该地区的利益。除此之外，2021年国防授权法案还涉及多项用来制止中国恶意行为的条款，其中包括：避免中国获取敏感的国防方面的知识产权、技术和数据；要求在联邦登记册中公开报告在美国经营的中国军事公司的情况；禁止向香港警察出口管制国防物品和服务以及管制军需品等。该摘要还重申了对台湾、波罗的海国家、印度、越南和日本等各盟友伙伴的承诺和支持。

美国国防授权法支持美国协助台湾发展具有备战能力的现代化防卫部队

威慑中国新手段之一：支持台湾

众议院军事委员会共和党议员发布的摘要中也特别列出了“威慑中国的新手段”。其中包括：支持台湾、捍卫香港、太平洋威慑计划、防范中国工业间谍、要求中国军工企业透明化、谋求中国从世界银行援助计划中“毕业”、保护美国工业供应链、保护关键研究、要求美国在国际金融机构代表寻求中国借贷透明化等。

众议院军事委员会共和党议员针对“支持台湾”指出，“国防授权法支持美国协助台湾发展具有备战能力的现代化防卫部队，以便满足台湾维持足够的自我防卫能力，法案还要求美国国防部提供年度报告，说明国防部在防止竞争对手达成对美国防卫伙伴战略目标的做法上的进展。”

而长达4500页的2021年国防授权法案的最终草案本身与台湾有关的条款包括以下四条：1260表达国会关于《台湾关系法》意见的声明；1260A关于对台军售年度简报；1260B关于美台医疗安全伙伴关系年度报告，以及9724条款关于台湾公民在国际金融组织的公平雇佣规范。

特别点名华为和中兴

华盛顿认为华为的5G网络技术存在安全风险

“保护美军基地”也被视为威慑中国的新手段之一，众议院军事委员会共和党议员指出，2021年国防授权法案要求美国国防部在海外部署新武器装备和部队前，向国会通报向使用“有风险”的5G网络、服务和设备的东道国采取的措施。这里特别提到了华为和中兴。

《南华早报》也报道称，美国国会计划要求国防部重新考虑向使用中国5G通信技术的国家派遣军事装备或部队。 这项规定在2021年国防授权法案的最终草案中占了1000多页，似乎是为了给中国电信巨头华为和中兴通讯施加更大压力。

2021年国防授权法案授权美国2021财年国防支出7405亿美元。与近年来一样，除包含军队薪资和设备采购等众多内容以外，该法案还专门设立了针对中国的条款。