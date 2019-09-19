美敦促各国抵制北京遣返维族人

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥22日敦促各国不要按北京要求将维吾尔族人遣返中国。他表示，这是因为中国穆斯林少数民族遭到严厉打压。

他说:「我想表明的是，中国在新疆的镇压与恐怖主义无关......这与中国企图……消除其本国公民的穆斯林信仰和文化有关。我们呼吁所有的国家抵制中国遣返维吾尔族人的要求。」

蓬佩奥在发言前会见了五个中亚国家的外交部长。他们来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，都是穆斯林为多数的国家。

人权捍卫者和联合国称，已经有超过一百万的维吾尔族人和其他少数民族被安置在「再教育营」中。中国政府则把这些拘留场所称作「职业技能教育培训中心」，表示说相关做法是为了打击伊斯兰极端主义。

中国最近回应

美国会参议院9月11日通过《维吾尔人权政策法案》，呼吁政府就涉疆问题加大对中方施压力度。

中国外交部发言人华春莹12日在例行记者会上回应，要求美国「停止借涉疆问题干涉中国内政」。她说:「这一法案无视客观事实，对新疆的人权状况和中国政府治疆政策进行歪曲抹黑和无端指责，粗暴干涉中国内政，只会引起中国人民更强烈的愤慨。」

夏立民/罗法 (德新社、美联社等)