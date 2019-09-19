 美敦促各国抵制北京遣返维族人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美敦促各国抵制北京遣返维族人

9月23日，美国总统特朗普预计不會參加在纽约举办的气候峰会，而是去主持宗教自由会议。美国官员也准备在本周的联合国大会期间提出维吾尔族议题，与中国正面交锋。

USA Britischer Außenminister Dominic Raab in Washington (picture-alliance/dpa/S. Walsh)

美国国务卿蓬佩奥呼吁所有的国家抵制中国遣返维吾尔族人的要求。

DW.COM

美国国务卿蓬佩奥称将利用本月联合国大会游说其他国家，一起向中国喊话。中国外交部发言人回应： “美方政客的谎言蒙骗不了世人”。 (09.09.2019)

美国国务卿蓬佩奥表示，美国将利用本月的联合国大会，游说各国就新疆维吾尔穆斯林受到的压迫向中国“喊话”。另一方面，华盛顿虽加大了对中国新疆政策的批评力度，但并没有就此提出制裁措施。 (07.09.2019)

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。不过1个多月后，卡塔尔却决定退出。为什么? (22.08.2019)

抖音是一款风靡全球的短视频软件，世界各地不少年轻人喜欢用抖音录制各式视频。 然而，过去一周，抖音却突然成为不少新疆维吾尔人向失踪亲人傳遞思念的工具。 (22.08.2019)

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥22日敦促各国不要按北京要求将维吾尔族人遣返中国。他表示，这是因为中国穆斯林少数民族遭到严厉打压。

他说:「我想表明的是，中国在新疆的镇压与恐怖主义无关......这与中国企图……消除其本国公民的穆斯林信仰和文化有关。我们呼吁所有的国家抵制中国遣返维吾尔族人的要求。」

蓬佩奥在发言前会见了五个中亚国家的外交部长。他们来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，都是穆斯林为多数的国家。

人权捍卫者和联合国称，已经有超过一百万的维吾尔族人和其他少数民族被安置在「再教育营」中。中国政府则把这些拘留场所称作「职业技能教育培训中心」，表示说相关做法是为了打击伊斯兰极端主义。

中国最近回应

美国会参议院9月11日通过《维吾尔人权政策法案》，呼吁政府就涉疆问题加大对中方施压力度。

中国外交部发言人华春莹12日在例行记者会上回应，要求美国「停止借涉疆问题干涉中国内政」。她说:「这一法案无视客观事实，对新疆的人权状况和中国政府治疆政策进行歪曲抹黑和无端指责，粗暴干涉中国内政，只会引起中国人民更强烈的愤慨。」

夏立民/罗法 (德新社、美联社等)

相关内容

BG Trump allein zu Hause bei der UNO

美欲向北京施压　新疆议题成联合国焦点 19.09.2019

第74届联合国大会9月17日在纽约正式展开，根据路透社报导，美国正在考虑于下周各国领袖齐聚联合国时，運用新疆再教育营的议题对抗中国。 美国国务卿蓬佩奥预计将寻求其他国家支持，在联合国大会上谴责中国的再教育营政策。

China Xinjian Region | Tourismus neben strenger Polizeikontrolle und Internierungslager

世银贷款资助再教育营? 世银: 尚未找到证据 28.08.2019

世界银行于2015年批准了一项5000万美元的贷款申请，主题是中国新疆的职业教育，预计改善4.9万青年职业训练与就业机会。然而，最新消息怀疑资金被转用购买防暴与维安设备，世界银行为此出面回应。

China Uiguren feiern muslimischen Feiertag Eid al-Adha

無聲的思念：新疆维族拍抖音紀念失蹤親人 22.08.2019

抖音是一款风靡全球的短视频软件，世界各地不少年轻人喜欢用抖音录制各式视频。 然而，过去一周，抖音却突然成为不少新疆维吾尔人向失踪亲人傳遞思念的工具。

广告

媒体看中国

Hongkong-Aktivisten Joshua Wong und Denise Ho vor dem US-amerikanischen Kongress (picture-alliance/dpa/J. Martin)

墙外文摘:“越南人”乱港？“荣光曲”入心！

有评论认为，何韵诗、黄之锋“被越南人”的背后，是中国人不自觉的帝国主义者身份。《愿荣光归香港》迅速传播，体现且加速了香港身份认同的再生。  