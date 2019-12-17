 美政府提国安疑虑 美大学关闭孔子学院 | 文化经纬 | DW | 18.12.2019

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文化经纬

美政府提国安疑虑 美大学关闭孔子学院

美国政府针对有和孔子学院合作的大学削减经费，迫使一些大学决定切断与该中国机构的联系。堪萨斯大学的教务长表示，关闭孔子学院并不影响该校与中国的交流。

USA Konfuzius-Institut in San Franzisco (imago/Xinhua)

美国仍有近90所孔子学院（资料图片）

(德国之声中文网) 美国堪萨斯大学计划在一月份关闭其校内的孔子学院，部分原因是美国政府削减了与孔子学院有关的大学的经费。

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中国力图在全球加强外交攻势，其国家资助的文化机构—孔子学院却被指控试图加强中国在境外的公共影响力，甚至被视为“颠覆”工具。 (22.04.2018)

中国官方支持的孔子学院在世界遍地开花。但近年在许多争议事件后，被质疑「假孔子之名，行政治宣传之实」，出现了一波关闭潮。 (16.08.2018)

新南威尔士州政府教育部是全球唯一一个与孔子学院展开办学合作的政府部门，在该州13所中小学内开设汉语课程。现在，由于担心中国与日俱增的影响力，州教育部喊停了合作项目，将接管中小学的汉语课程。 (23.08.2019)

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。 (31.10.2019)

劳伦斯世界杂志报道，堪萨斯州临时教务长卡尔·勒胡埃斯（Carl Lejuez）在周一发给大学教职员工的一封电子邮件中，说学校坚信与中国的互动对于美国高等教育至关重要，但是「对于堪萨斯大学与中国进行的富有成效的互动、教职员合作以及招生等工作来说，孔子学院都不是必要的部份。」

2018年8月通过的一项军费开支法案，限制了国防部提供给有和孔子学院合作的大学的经费。支持这项决定的人认为，孔子学院与中国教育部有关，加深了政治影响教育的担忧。

孔子学院教授中文與中華文化。中国一度在全世界各地拥有大约500间孔子学院，其中有超过100间位于美国。前联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和一些共和党参议员说，孔子学院不只是推广中国共产党的理念，还有可能从事间谍活动。之后，一些大学决定关闭孔子学院。

堪萨斯的孔子学院于2006年成立。该学院由华中师范大学和国家汉办提供部分资金。根据美国全国学者协会的数据，截至10月，美国仍有89所孔子学院。

罗法/任琛(美联社)

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