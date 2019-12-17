美政府提国安疑虑 美大学关闭孔子学院

(德国之声中文网) 美国堪萨斯大学计划在一月份关闭其校内的孔子学院，部分原因是美国政府削减了与孔子学院有关的大学的经费。

劳伦斯世界杂志报道，堪萨斯州临时教务长卡尔·勒胡埃斯（Carl Lejuez）在周一发给大学教职员工的一封电子邮件中，说学校坚信与中国的互动对于美国高等教育至关重要，但是「对于堪萨斯大学与中国进行的富有成效的互动、教职员合作以及招生等工作来说，孔子学院都不是必要的部份。」

2018年8月通过的一项军费开支法案，限制了国防部提供给有和孔子学院合作的大学的经费。支持这项决定的人认为，孔子学院与中国教育部有关，加深了政治影响教育的担忧。

孔子学院教授中文與中華文化。中国一度在全世界各地拥有大约500间孔子学院，其中有超过100间位于美国。前联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和一些共和党参议员说，孔子学院不只是推广中国共产党的理念，还有可能从事间谍活动。之后，一些大学决定关闭孔子学院。

堪萨斯的孔子学院于2006年成立。该学院由华中师范大学和国家汉办提供部分资金。根据美国全国学者协会的数据，截至10月，美国仍有89所孔子学院。

罗法/任琛(美联社)