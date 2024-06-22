美政府拟新规：限制美国人投资中国敏感技术

美国财政部公布了一项拟议规则，限制和监督美国在中国的人工智能、计算机芯片和量子计算领域的投资。拟议规则概述了美国公民和永久居民在参与该领域交易时必须提供的信息以及规则行为细则。

（德国之声中文网）美国财政部周五（6月21日）公布了一项拟议规则，限制和监督美国在中国的人工智能、计算机芯片和量子计算领域的投资。

该拟议规则源于美国总统拜登于2023年8月发布的行政命令，该命令涉及“关注国家”获得美国资助先进技术的资金，美国政府称这些技术将增强这些国家的军事、情报、监控和网络能力。该命令将中国、香港和澳门列入“关注国家”。

拜登政府一直试图遏制中国这个世界第二大经济体的技术发展，因为这些技术可能会给中国带来军事优势，或使其在电动汽车等新兴领域占据主导地位。

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除了拟议的规则，民主党人拜登还对中国电动汽车征收高达100%的惩罚性关税。这是一个具有政治影响的议题，因为他和共和党人特朗普都在试图向选民展示谁最能对抗中国这个地缘政治对手和主要贸易伙伴。

拟议规则概述了美国公民和永久居民在参与该领域交易时必须提供的信息，以及哪些行为将被视为违反限制。

AI技术在中国被广泛应用 图像来源: CFOTO/picture alliance

一位不愿公开姓名的财政部高级官员为媒体预览了该规则。他表示，该规则将特别禁止美国投资者资助中国的人工智能系统，因为这些系统可能被用于武器定位、作战和位置追踪等军事应用。

J. King & Spalding 律师事务所合伙人、前财政部投资安全官员路德维格森（Philip Ludvigson）说：“公司和投资者现在对新的对外投资计划的预期有了更好的了解。”他说：“这些新增细节尤为重要，因为私营部门将承担与新投资相关的许多尽职调查和合规负担。”

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美中贸易全国委员会是一个由在中国开展业务的美国公司组成的非营利性组织，其主席艾伦（Craig Allen）说，该组织“支持拜登政府保护美国国家安全的努力，同时确保与中国开展强有力的商业交流，以造福于美国公司、工人和我们的经济”。

财政部正在就该规则征求意见，截止日期为2024年8月4日，之后预计将发布最终规则。

包括财政部长珍耶伦在内的拜登政府官员一直坚称，他们无意与中国“脱钩”——然而，近年来两国之间的紧张关系已经加剧。

2023年2月，美国军方在卡罗莱纳海岸附近击落了一个疑似中国间谍气球，因为该气球穿越了北美的敏感军事基地。

此后，两国间基于国家安全关切的事件时有发生。例如，拜登于 5 月发布命令，禁止一家中国支持的加密货币挖矿公司拥有怀俄明州核导弹基地附近的土地，称其靠近该基地构成“国家安全风险”。

（美联社）

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