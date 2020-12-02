 美政府打击技术盗窃 逾千中国研究员离美 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美政府打击技术盗窃 逾千中国研究员离美

美国高官表示，在美国司法部针对中国间谍活动展开刑事调查时，一千多名疑似与中国解放军有联系的中国研究人员纷纷离开了美国。同時，官员也认为拜登团队已经被中国特工盯上。

China Peking Flaggen China und USA

DW.COM

一年前，因被控窃取及走私医学样品而被逮捕的一名中国籍哈佛学者已经主动认罪，以换取检方取消更严重的指控。检察官称，此人有望获准重返中国。

加拿大过去发布网络安全威胁报告时，未曾指明哪些国家构成威胁。如今，加拿大明确点名中国、俄罗斯等国，在野党也呼吁对抗中国威胁。

许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。

英国媒体报道，随着中国间谍活动越趋频繁，英国军情五处、军情六处等机构将招募会说中文的人才参与情报活动。

(德国之声中文网) 美国高级安全官员周三(12月2日) 称，在美国对技术盗窃活动加以打击的背景下，已有1,000多名中国研究人员离开美国。他补充称中国特工已经瞄准即将上任的拜登政府。

美国司法部国家安全部门负责人德默斯(John Demers)在智库阿斯彭研究所(Aspen Institute)举办的一场讨论会上表示，当司法部针对中国在工业和科技间谍活动开启刑事调查时，这些研究人员已经离开美国。

司法部一位官员称，这次离开的人与国务院9月份提到的那批人不同。美国国务院9月份曾表示，由于总统下令拒绝可能构成国家安全风险的学生和研究人员入境，美国已撤销1,000多名中国公民签证。

该名官员表示，德默斯提到的这批研究人员被美国政府认为与中国人民解放军有联系。在美国联邦调查局(FBI)进入20多个城市进行访谈、7月国务院又关闭了休斯敦总领馆后，这些研究人员纷纷逃离了美国。

德默斯表示: 「只有中国才有资源、能力和意愿来从事近年来美国情报机构看到的广泛的外国影响活动。」

美国国家情报总监办公室的反情报部门负责人威廉·埃瓦尼納(William Evanina)在同一讨论会上表示，中国特工已锁定总统当选人拜登的政府人员以及「接近」拜登团队的人士。

埃瓦尼納说，受到美国机构监控的在美中国研究人员「都是奉中国政府的命令来到这里的。」

拜登的过渡政府拒绝评论此事。拜登的竞选团队说他们在夏天就已经预期会有网络攻击，也有做好准备。先前，中国抨击美国撤销签证的做法是「赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵犯中国留学人员人权。」

张慈/杨威廉 (路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA Gebäude Harvard University

滞美一年 哈佛中国学者将获准返国 02.12.2020

一年前，因被控窃取及走私医学样品而被逮捕的一名中国籍哈佛学者已经主动认罪，以换取检方取消更严重的指控。检察官称，此人有望获准重返中国。

Deutschland Schild der Bundesanwaltschaft

欧盟前外交官替华间谍案撤销指控 26.11.2020

德国联邦检察院撤销了对欧盟一名前资深外交官涉嫌为中国从事间谍活动的立案调查。检察官表示指控没有得到证实。但这名外交官认为自己个人名誉受损，打算进行追责。

Symbolbild Jobsuche Social Media

CIA前高官再揭中国利用社媒搞谍战 13.11.2020

许多西方国家的情报机关近年来都曾警告过“领英”等社交媒体网站上的中国间谍风险。近日，一名美国中情局退休高官再次揭示了中国谍报部门利用社交媒体的具体工作方式。

广告

媒体看中国

Virologe Alexander Kekule

德语媒体：德国病毒学家何以被中国当作宣传工具?

中国的宣传机器正在努力打造新冠疫情并非出自中国的印象。而德国一位病毒学家的一段被掐头去尾的表述，恰恰为这一宣传攻势提供了求之不得的弹药。此外，中国与澳大利亚之间的口水战也是德语报刊关注的话题。  