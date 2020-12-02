美政府打击技术盗窃 逾千中国研究员离美

(德国之声中文网) 美国高级安全官员周三(12月2日) 称，在美国对技术盗窃活动加以打击的背景下，已有1,000多名中国研究人员离开美国。他补充称中国特工已经瞄准即将上任的拜登政府。

美国司法部国家安全部门负责人德默斯(John Demers)在智库阿斯彭研究所(Aspen Institute)举办的一场讨论会上表示，当司法部针对中国在工业和科技间谍活动开启刑事调查时，这些研究人员已经离开美国。

司法部一位官员称，这次离开的人与国务院9月份提到的那批人不同。美国国务院9月份曾表示，由于总统下令拒绝可能构成国家安全风险的学生和研究人员入境，美国已撤销1,000多名中国公民签证。

该名官员表示，德默斯提到的这批研究人员被美国政府认为与中国人民解放军有联系。在美国联邦调查局(FBI)进入20多个城市进行访谈、7月国务院又关闭了休斯敦总领馆后，这些研究人员纷纷逃离了美国。

德默斯表示: 「只有中国才有资源、能力和意愿来从事近年来美国情报机构看到的广泛的外国影响活动。」

美国国家情报总监办公室的反情报部门负责人威廉·埃瓦尼納(William Evanina)在同一讨论会上表示，中国特工已锁定总统当选人拜登的政府人员以及「接近」拜登团队的人士。

埃瓦尼納说，受到美国机构监控的在美中国研究人员「都是奉中国政府的命令来到这里的。」

拜登的过渡政府拒绝评论此事。拜登的竞选团队说他们在夏天就已经预期会有网络攻击，也有做好准备。先前，中国抨击美国撤销签证的做法是「赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵犯中国留学人员人权。」

张慈/杨威廉 (路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。