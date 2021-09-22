美政府在最后一刻避免停摆 仍可能爆雷

（德国之声中文网）继美国参议院之后，众议院也于当地时间周四（9月30日）、即最后期限前不久通过了过渡性预算案，让美国政府不至于午夜后就陷入停摆状态，确保各联邦机构有资金可以运作到12月3日。总统拜登已经于周四晚间签署了相关法案。

然而，迫在眉睫的债务违约问题尚未得到解决，同时民主党内部的争议也使拜登陷入困境。尽管一些共和党人在参议院和众议院对预算法案投了赞成票，但大部分共和党人还是在两院都投了反对票。

债务上限争议

避免停摆只是暂时解决了一个危机，还有另一个大得多的问题依然存在：债务上限问题。美国财长耶伦（Janet Yellen）表示，如果国会不提高或者暂时取消债务上限，美国政府可能在10月中旬就出现违约。

众议院上周已经在民主党人的支持下通过了一项为政府临时融资的条款。但是共和党人在参议院阻止了法案，因为法案也提出暂时中止债务上限，而共和党人反对这样做。最后，民主党人不得不将这两个问题分开，以避免停摆并使预算法案在参议院获得通过。

危险的美债违约

民主党人现在想通过一个特别程序（和解程序）来暂停债务上限至2022年12月。如果不成功，美国将在10月中旬面临债务违约，这将是有史以来第一次。美国国债通常被认为是流动性最佳、最安全的资产之一。根据民主党人的说法，这将损失600万个工作岗位和高达15万亿美元的私人资产。

众议院领导人、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）称，这过于"冒险"。财政部长耶伦曾警告说，一旦发生债务违约，将出现灾难性后果，会让美国国家信用受到损害，引发金融危机和经济衰退风险。

大手笔的投资计划

民主党内部的激烈争论也给总统拜登在一些关键项目上带来了很大的压力。拜登在一系列的会谈和谈判中，试图推动对基础设施的大规模一揽子投资以及在国会通过巨大的社会投资计划。

亟待整修的基础设施 是美国面临的一大问题（资料图片）

在经过长时间谈判后，美国参议院在今年8月通过了旨在实现美国道路、桥梁和其他交通及能源网络现代化的数十亿美元的基础设施投资案，这其中也包含共和党人的支持。目前众议院的最后表决仍有待进行。

美国众议院推迟了原定于本周四（9月30日）进行的表决投票，将在周五继续进行会谈。在未来几年中，计划在新基础设施投资中投入大约5500亿美元。如果将之前的预算资金也计算在内，针对基础设施的一揽子计划总额超过一万亿美元。

针对社会投资方案的争议

上述的社会投资方案着眼于大幅提高社会福利。拜登希望增加对教育和儿童保育的投资，为家庭们提供更多支持、减少其税收负担，以及拿出资金用于应对气候危机。目前为止，这个一揽子计划的规模达到3.5万亿美元，也分几年进行。该计划将通过对高收入者增税和更持续地征收应缴税款来获得资金支持。

美国政府计划向教育领域投入数十亿资金

由于共和党人不愿意配合，民主党人正计划利用一个特殊的议会程序，自行使得该方案在国会获得通过。然而，民主党人在两院中只有微弱的多数，而且这些计划在民主党内部也有争议。一些温和派民主党人对高额支出持批评态度，反对这种做法。另一方面，激进派的民主党人则想要的更多，威胁要阻止基础设施案，除非社会投资案也得到保证。

（德新社，法新社）

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