美政府再添抗中成员 外交老手出掌中情局

(德国之声中文网) 美国总统拜登提名的候任中央情报局局长伯恩斯 (William Burns) 24日对参议院的委员会说，他认为美国与中国的竞争，以及对抗中国充满「对抗性与掠夺性的领导层」是美国国家安全的关键。

他称中国是「一个可怕的独裁劲敌」，并称中国正在加强其窃取知识产权丶镇压人民丶扩大其影响力和在美国国内建立影响力。在接受议员询问时，伯恩斯说，如果他是美国高校校长，他会建议关闭孔子学院。这个由中国政府资助的校园文化中心被许多国会议员视为中国的政令宣传工具。

路透社报导，现年64岁的伯恩斯曾是职业外交官，各界预计他将轻松在参议院中得到正式任命，成为中央情报局局长。伯恩斯过去曾担任驻约旦和俄罗斯大使，以及3个国务院高级职位，5度通过参议院的批准任命。

一名国会官员告诉路透社，参议院情报委员会可能会在未来两周对他的提名进行投票，以便让委员们有时间问伯恩斯更多问题。伯恩斯24日在向委员会作证时，概述了他上任後的4个首要任务，也就是「人民丶伙伴关系丶中国和技术。」

在听证会上，前国务卿贝克 (James Baker) 和前中央情报局局长兼国防部长帕内塔 (Leon Panetta) 介绍伯恩斯。若获正式任命，他将是第一位领导中央情报局的职业外交官。

在两个小时的听证会中，两党参议员都对伯恩斯表示赞扬。共和党议员伯尔 (Richard Burr) 说，他期待伯恩斯正式上任。民主党议员怀登（Ron Wyden）则是赞扬伯恩斯在人权方面的记录，并对他表示支持。

拜登政府以及希望对北京采取强硬路线的国会议员都将与中国竞争视为美国的首要任务。拜登的国家情报局局长海因斯 (Avril Haines) 上个月在自己的听证会上也呼吁美国对来自中国的威胁采取更加强硬的立场。

旧的和新的威胁

俄罗斯的侵略行为也一直令美国担忧，尤其是俄罗斯介入美国大选和最近发生的SolarWinds黑客入侵政府机构事件，美国官员将该事件归咎于俄罗斯黑客。 对此，伯恩斯表示，拜登政府将很快提出一份与俄罗斯相关问题的评估报告，内容包括SolarWinds黑客事件。

伯恩斯还说，来自俄罗斯丶朝鲜与一朗的威胁依旧存在，而这些是美国「熟悉的」威胁。他也提到气候变迁、全球健康问题和网络威胁等其他国安风险。

伯恩斯2013年曾帮助主导了美国与伊朗的秘密会谈，为国际核协议奠定基础，然而，该协议遭到了共和党议员的反对。他在听证会上表示，决不能允许伊朗拥有核武器。

在前共和党总统特朗普 (Donald Trump) 於2018年退出伊朗核协议后，拜登政府上周提出与伊朗和其他签署2015年协议的政府坐下来对谈，看看是否有办法让各国重返协议。

根据路透社，美国中央情报局过去4年在特朗普领导下日子不太好过，因为他经常无视间谍机构的调查结果，特别是有关俄罗斯干预2016年美国总统大选一按更是如此。

该委员会的民主党主席参议员华纳 (Mark Warner) 在听证会开场时强调了这一点。他说：「我想听听你打算如何强化这个凖则，也就是无论政治压力多大，中情局的官员总是会做正确的事情，对权力说真话。」

拜登在许多参议院共和党人以及民主党人的支持下，已让大部分他安排的国家安全团队如期任职。海因斯丶国务卿布林肯和国防部长奥斯汀都轻松赢得了确认。

翻译: 杨威廉

责编: 邹宗翰

来源: 路透社、德新社

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