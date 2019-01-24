 美政府“停摆”暂告结束 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2019

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时政风云

美政府“停摆”暂告结束

在美国政府部分“停摆”数周后，特朗普总统宣布，就预算争议暂时达成一致。不过，与民主党人达成的共识是否长久持续，还非常成问题。

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

在白宫玫瑰园作完宣布后的特朗普总统

（德国之声中文网）特朗普总统在华盛顿表示，他同议员们达成了协议，政府机构得以恢复运作，暂定有效期至2月15日。他称，在此期间，由共和党和民主党人组成的共同委员会将讨论边界安全保障问题。虽未获得所要求的57亿美元美墨边境建墙费，但特朗普仍同意了两党议员所达成的协议。不过，鉴于数十万政府雇员此前已连续第二个月未拿到薪水，美国历史上最长的这一政府停摆势必给国内景气带来负面影响。

服软？

特朗普还表示，将确保所有雇员都很快、或尽快拿到拖欠工资。数小时后，他签署了政府得以重新运作3周的相关法案。数星期来，民主党一直敦促寻求一条出路，现在，双方终于达成一致。而在数天前，特朗普尚曾强调，自己不会后退。

USA Shutdown Nahrung (Reuters/J. Ernst)

等着政府开支：受停摆影响的美国政府机构工作人员

共有四分之一的政府设施在停摆期间关门，其中包括办事机构、法院、博物馆，以及国家公园。受到影响的雇员人数约80万，他们要么被强迫度假，要么必须无薪继续工作。很多人不得不申请失业救助金、靠施粥站度日、或寻求其他支持；部分人士寻找新职业。

请病假

至周五（1月25日）的突破，延续了5周的公共管理停摆状态所造成的影响不断恶化：在纽约和费城，由于人手欠缺，成百上千航班被取消或延误，很多飞行安全部门工作人员请病在家。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert | Chuck Schumer (picture-alliance/dpa/J. Scott Applewhite)

民主党议会党团领袖舒默

宣布后不久，国会参院即全票通过了过渡预算法案，从而使政府机构能暂时恢复运作。民主党议会党团领袖舒默表示，希望特朗普及其共和党阵营能吸取教训，明白这个道理：使用政府停摆手段只会是割自己的肉。众议院随后也批准了该法案。

去年12月22日，特朗普总统要求国会同意为建造边界隔离墙拨巨款，并由此引发预算争议。民主党人拒绝这一项目。昨天，特朗普威胁说，若无法对现在启动的磋商结果感到满意，他无惧于再度发生停摆。他称，他仍会继续准备好，宣布实施紧急状态，以能在没有国会同意的情况下建造界墙。他表示，除了建造一座坚固的界墙外，美国别无选择。 他认为，计划中的界墙是完全必要的，以便有效打击非法移民和毒品交易。

凝炼/任琛（德新社、美联社）

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