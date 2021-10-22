美放宽入境限制  疫苗规定细节出炉

(德国之声中文网) 美国总统拜登周一 (10月25)签署一项命令，11月8日起取消对中国、印度和欧洲大部分地区的严格旅行限制，但外国公民搭乘飞机进入美国前需注射过两剂世卫认证疫苗。

为了应对新冠疫情传播，美国目前的特殊旅行限制是在2020年初首次实施。入境限制规定涵盖大多数在过去14天内去过英国、欧洲26个没有边境管制的申根国家、爱尔兰、中国、印度、南非、伊朗和巴西的非美国公民。

拜登的公告强调，美国会逐步调整新冠疫情大流行期间实行的限制，并按照疫苗接种情况制定航空旅行政策，在健康安全受保障的情况下恢复美国的国际航空旅行，这样才符合美国利益。

白宫证实，18岁以下的儿童和有特殊医疗状况的人可以免于接受新的疫苗要求。法新社 认为，豁免原因是在许多国家，未成年人还没有机会接种新冠病毒疫苗。此外，非洲大部分地区也是这种情况。如果是从疫苗接种率低于10%的近50个国家入境有资格豁免，但抵达美国后60天内要接种疫苗。

美国国务院发言人普莱斯说：「家庭和朋友可以再次见面，游客可以参观我们令人惊叹的地标性建筑。这项政策将进一步促进经济复苏。」

拜登政府还详细说明了航空公司必须遵守的要求，以确认外国旅客在登上前往美国的航班之前已经接种疫苗。

目前美国官员和航空公司手上需处理的问题，是要确保外国旅客了解将在两周内生效的新疫苗规则，以及未接种疫苗的美国人也得明白，自己恐将面临更严格的检测规则。

美国疾病控制和预防中心（CDC）25日发布了新的联系人追踪规则，要求航空公司收集国际航空旅客的信息，如电话号码、电子邮件和美国地址，并保留30天，以备其需要「对接触过新冠病毒变体或其他病原体的旅客进行追踪」。

未纳入俄罗斯疫苗

美国疾控中心本月表示，接受美国监管机构或世界卫生组织授权使用的任何疫苗，也接受旅行者混打这些疫苗。这份名单中没有拉丁美洲国家广泛使用的俄罗斯「卫星五」疫苗，像是墨西哥政府就表示，计划为近9%的人口接种2400万剂「卫星五」疫苗。

针对这一点，拜登政府官员25日表示，其他一些主要疫苗会在后续监管过程中取得疫苗性能的数据后进行审查。

美国运输安全管理局计划发布的一项安全指令，为航空公司实施疫苗要求提供法律依据，若通过，搭机旅客若对疫苗接种情况上撒谎将被视为犯罪。疾病预防控制中心说，相关规定不提供宗教豁免。

外国旅客将需要提供「官方来源」的疫苗接种文件，航空公司必须确认旅客是在旅行日期前两周接种疫苗。然而，所有旅行者，无论其公民身份或疫苗接种状况如何，都必须出示冠状病毒阴性测试证明， 对于接种疫苗的旅客，可以在旅行后三天内进行测试，但对于未接种疫苗的旅客，必须在一天内进行测试。

(路透社、法新社)

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