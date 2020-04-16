 美收紧对华出口　阻半导体流向军方 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2020

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时政风云

美收紧对华出口　阻半导体流向军方

过去中国通过民用商业途径，获取美国半导体技术後转为军用。对此，美国将收紧对华出口限制，中美关系再添紧张。

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (Reuters/J. Lee)

（德国之声中文网）美国商务部4月27日宣布，为防止美国技术被转用於军事，美国公司向中国军工企业出售的个别项目，即使是民用也须取得政府许可。当局又取消向中国非军事单位出售部分美国技术的出口许可豁免。

新规定要求美国企业提交所有出口中国的商品名单，而其他国家出口美国货品到中国，也要取得美国同意。

路透社引述高层官员报导，新规定从去年起讨论，今年3月底决定落实。因新冠疫情交恶的中美两国，关系再添紧张。

分析：回应中国军民融合政策

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在声明中表示，「有些国家有前科，把从美国进口的商品转为军事用途，考虑到这一点很重要」。

延伸阅读：採花酿蜜:解放军如何用学术交流增强军事科技

华盛顿贸易律师沃尔夫（Kevin Wolf）指出，是次修例是对中国军民融合政策的回应，新规定扩宽了军事用途和采购者的定义，将不再局限于中国解放军。

他举例指，若一家中国汽车公司为军方维修军车，即使该公司就其他民用业务向美国进口产品，也会被视为「军事终端用户」（military end user）。他解释道：「一个军事终端用户并不局限於军事组织，同时也可以是一个民用企业，但其业务旨在支持军事项目。」

共和党参议员萨斯（Ben Sasse）支持新规定，指中国领导人习近平「抹去了中国企业和中共军方之间的界线」。

Taiwan United Microelectronics Corp (UMC) | Semiconductor Produktion (Getty Images/AFP/S. Yeh)

恐损害美国半导体业

美国商务部称，暂未知新规定对美国企业的影响。但业内人士忧虑，美国半导体行业和民航设备的销售将受打击。

半导体工业协会主席兼首席执行官诺弗（John Neuffer）表示，业界担心宽泛的规则将不必要地扩大半导体的出口管制，在这个前所未有的全球经济动荡时期，为该行业带来进一步的不确定性。

李澄欣/邹宗翰（路透社）

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