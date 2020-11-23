 美收紧对中共党员及家属签证规定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2020

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时政风云

美收紧对中共党员及家属签证规定

据媒体报道，美国政府推出限制中共党员赴美旅行的签证措施，包括缩短签证有效期和限制入境次数。

Symbolbild I US-Visum

中共党员不能再享受10年多次有效签证

（德国之声中文网）据《纽约时报》报道，特朗普政府周三（12月2日）发布新规，限制中国共产党党员及其直系亲属赴美旅行。

报道援引两名知情人士透露，这项新政将中共党员及其家属的旅行签证最长有效期限制在单月单次入境，立即生效。美国国务院发言人在一份回复纽约时报的电子邮件中表示，将把有关申请者签证的有效期从10年缩短到一个月。在此之前，中国公民可以获得最长10年的赴美旅游签证。

国务院一名发言人表示，这一举动是“美国政府为保护我们国家不受中国共产党邪恶影响力侵害的持续的政策、监管和执法行动”的一部分。

今年7月中旬，《纽约时报》首先报道称，华盛顿正在考虑对所有中国共产党员实施入境签证限制。当时中国外交部发言人华春莹曾表示，如果属实，美方就是选择公然与14亿中国人民作对。

比起全面禁止中共党员入境，最新出台的这一限制较为温和。据知情人士想该报透露，新的指导方针允许美国官员根据个人的签证申请和面谈情况，及其对当地共产党员身份的了解，来确定他的党籍。

China Peking Explosion vor US-Botschaft

北京美国大使馆外等候办理签证申请的民众

纽约时报分析认为，这可能意味着，这项政策将对中国高层政界和商界领袖造成打击，而非人数庞大的较低层级的或与政府部门并无直接关系的党员。2018年，有近300万中国公民前往美国旅行。

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有消息称，白宫正在起草禁止中共党员赴美的总统公告，一俟签署并诉诸实施，岂但中共党员不能进入美国，已在美的中共党员或家属，或也可能被吊销签证。华裔学者邓聿文指出，针对一个特定政党的旅行禁令在美国历史上尚属首次，但鉴于其过于笼统，有失精准，其实际效果恐难如预期。

在美国透过各项制裁收紧中国相关人员赴美签证后，现在又明文禁止共产党员移民入籍。对此《环球时报》总编胡锡进则强调「不是坏事」。

美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布声明，强调凡是申请移民的共产党员或其他极权主义政党的党员或与之相关的成员，都不会获得受理。这份文件在中文网络里引起了激烈讨论。

报道还援引一名知情人士称，新措施将不会影响党员获得移民、工作等其他种类签证的资格。两个月前有媒体报道称，美国公民及移民服务局（USCIS）10月2日发布的一份政策指南表示，美国不会受理“共产党员或其他极权主义政党的党员或与之相关的成员”移民美国的申请。

中国航运人员被查“身份”

今年夏天传出美国计划对中共党员采取限制入境的措施后，具体的规定和实施细节一直是人们关心的问题。涉及签证、入境手续的一些不同以往的操作总会引起注意。

微信公众号“中国日报”11月30日发布消息称，近期美国有关部门执法人员多次突击检查中国航运企业人员的共产党员身份，并称“这极为罕见”。

报道援引“消息人士”称，截至11月11日，中远海运集团、上海振华重工公司共有21艘轮船在美港口停靠时，遭美执法部门和不明身份便衣人员登船突击检查。

除了对中方船只进行仔细检查、拍照，查看船舶有关文件，“美方对中方人员的盘查有时长达数个小时，反复纠缠共产党员身份，连入党原因也要盘问，并询问船员与中国政府关系、中国防疫现状、对美国总统选举候选人看法等”。

此外，今年9月以来，中国各航空公司共有16架次赴美航班“机组人员遭到美国执法部门问询、盘查，其中3次被问及共产党员身份”。

 

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