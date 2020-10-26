美揭露第四波对台军售 总价逾23亿美元

(德国之声中文网) 继上周美国国务院核准三项对台军售案後，美国国防安全合作署26日再宣布将出售100枚鱼叉反舰飞弹给台湾，总价约23.7亿美元。这不仅是过去一周内美国第二波对台军售案，也是特朗普上任後，第九项对台军售案。

台湾外交部也在10月27日早上发布声明证实最新的美国对台军售案，表示台湾外交部已正式接到美国政府通知，并称此举显示美国政府对台湾国防需求的高度重视。

声明中写道：「美国已逐步落实对台军售常态化机制，使我国能即时获取防卫所需装备，有效提升吓阻能力。外交部对此表示诚挚欢迎，并对美国持续以具体行动履行《台湾关系法》及「对台六项保证」对台湾的安全承诺，表达由衷感谢。」

台湾外交部也重申，面对中国的军事扩张与挑衅，台湾会持续强化其防卫战力的现代化，加速提升不对称战力，以维护区域和平与稳定。

中国对美企进行制裁

同一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。

赵立坚强调，中方再次敦促美方恪守「一个中国」原则的承诺和中美三个联合公报的规定，停止售台武器和美台任何军事联系。他说，「我们将继续采取必要措施捍卫国家主权和安全利益。」

美国国务院发言人奥塔加斯(Morgan Ortagus) 在周一发布的一份声明中回应中国对美国企业做出制裁的决定，表示：「我们对中国因美国对台军售案而对美国公司发动制裁感到遗憾。」

上周，美国国务院核准的三项对台军售案总价约18.113亿美元，案件包含的武器系统包含海马斯多管火箭系统丶增程型距外陆攻飞弹与F-16新式侦照荚舱。路透社在上个月就开始报导，美国政府正在推动多项先进武器的对台军售案。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)