美提高中资太阳能板关税　或促东南亚能源转型

美国对东南亚太阳能产品征收关税可能会进一步削弱欧盟的太阳能电池板生产商，但同时也有助于欧盟的绿能转型。

（德国之声中文网）在东南亚营运的中国太阳能公司－特别是在泰国、越南、马来西亚和柬埔寨，开始面临美国关税上升的潜在挑战。这些国家生产了中国境外大约40%的太阳光伏板，这些国家将会成为美国提升关税的目标，原因是他们协助中国规避美国进口关税。

作为回应，许多中国企业开始缩减东南亚太阳能板生产规模，这也使得欧盟在扩张太阳能产量的努力变更加困难。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的分析，东南亚国家的太阳能板产量仅次于中国，到 2023 年第四季占美国太阳能板进口量的 80% 以上。

2022年，拜登政府发布为期两年的缓期令，暂停对从马来西亚、泰国、柬埔寨和越南进口太阳能板的关税，目的是避免美国国内的太阳能安装受阻，因为美国太阳能制造业正在扩张之际。然而，这个禁令在今年6月之后失效，中国太阳能板制造商立即做出反应。

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一月份，中国光伏公司“隆基绿能科技”（Longi Green）宣布越南工厂停产，同时，中国太阳能公司“天合光能”（Trina solar）启动泰国和越南工厂的停产检修。

一些制造商已经将工厂转移至印度尼西亚和老挝，这些国家目前还不在美国关税名单之中。挪威国际事务研究中心（Norwegian Institute of International Affairs' Center）能源研究员奥弗兰（Indra Overland）告诉DW记者，关税能进一步在该产业中促进多元化，其影响不一定都是负面的。

工厂从东南亚转移出去?

人们对于太阳能产业未来的担忧仍然很大。今年之前，美国商务部发起一项调查，以了解上述四个东南亚国家的太阳能生产商是否获得政府补助，并倾销产品到美国市场。今年8月，美国彭博社发布一篇报导，提到某些美国公司正在游说政府，将对马来西亚、泰国、柬埔寨等东南亚国家的进口太阳能板关税提高至272%。

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新加坡韩礼士基金会（Hinrich Foundation）贸易政策主管德博拉·埃尔姆斯（Deborah Elms）告诉DW记者：“如果美国加强力道，打击含有中国成分的产品，越南和其他地方的工厂更难将太阳能板运送到美国。虽然现在发生的可能性还很低，但这可能会让欧盟效仿，进一步会减弱太阳能产业在东南亚的投资。”

在过去的几年，世界上两家大型的太阳能公司－晶科能源 (JinkoSolar)和TCL中环科技宣布在中东进行大型投资。

然而，分析师认为，中国大型太阳能制造商不会马上离开东南亚。尽管美国有较高的关税，这些公司仍预期从美国市场上获利。

欧盟已经对中国太阳能产品进口施加关税，但对从东南亚进口产品的关税仍较宽松。美国和欧盟有不同的目标。埃尔姆斯说：“美国关注的是提升国内制造，而欧盟的首要目标是有足够的太阳能板可供安装。”

虽然某些在马来西亚、越南与泰国的太阳能板制造商已经倒闭，很多仍持续营业，并期待能增加在印度和欧洲的出口。

分析师警告，东南亚国家太阳能板生产过剩，可能会损害欧盟盟的太阳能产业。根据全球能源顾问公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的数据，欧盟制造的太阳光伏板成本每瓦0.34美元，反观中国和其他东南亚国家则是每瓦0.15美元。

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惠及欧盟绿能政策

另一方面，因为关税，东南亚出口到美国的太阳能板减少，可能会造成价格下跌，因为该地区的中国制造业者也在寻找新市场。罗奥弗兰说：“东南亚的太阳能板可能会涌入欧盟市场。”

关税提升的另一项后果，是东南亚国家本身太阳能板的供应量上升。罗奥弗兰注意到：“因为这些国家在能源转型上落后，国内太阳能板产量上升可能对他们而言是一个积极的发展。更多的太阳能板可以被转移到其他开发中国家，这可能是有利能源转型的一件事。”

东南亚国家更多的太阳能板供给能支持欧盟在该地区的绿能政策。

东南亚在全球碳排放量占比约5%。国际能源总署预测，到2024年，二氧化碳排放量将会上升到24亿吨，比2018年的数值上升71%。

根据全球能源监测（Global Energy Monitor）最近的数据，2023整年度太阳和风力发电容积增长20%，超过28吉瓦。该组织称，加上现有的水力发电基础，这一增长使该集团接近 2025 年再生能源发电量增至35% 的目标。

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