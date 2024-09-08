美提高中资太阳能板关税　或促东南亚能源转型

美提高中资太阳能板关税 或促东南亚能源转型2024年9月8日
（德国之声中文网）在东南亚营运的中国太阳能公司－特别是在泰国、越南、马来西亚和柬埔寨，开始面临美国关税上升的潜在挑战。这些国家生产了中国境外大约40%的太阳光伏板，这些国家将会成为美国提升关税的目标，原因是他们协助中国规避美国进口关税。
作为回应，许多中国企业开始缩减东南亚太阳能板生产规模，这也使得欧盟在扩张太阳能产量的努力变更加困难。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）的分析，东南亚国家的太阳能板产量仅次于中国，到 2023 年第四季占美国太阳能板进口量的 80% 以上。
2022年，拜登政府发布为期两年的缓期令，暂停对从马来西亚、泰国、柬埔寨和越南进口太阳能板的关税，目的是避免美国国内的太阳能安装受阻，因为美国太阳能制造业正在扩张之际。然而，这个禁令在今年6月之后失效，中国太阳能板制造商立即做出反应。
一月份，中国光伏公司“隆基绿能科技”（Longi Green）宣布越南工厂停产，同时，中国太阳能公司“天合光能”（Trina solar）启动泰国和越南工厂的停产检修。
一些制造商已经将工厂转移至印度尼西亚和老挝，这些国家目前还不在美国关税名单之中。挪威国际事务研究中心（Norwegian Institute of International Affairs' Center）能源研究员奥弗兰（Indra Overland）告诉DW记者，关税能进一步在该产业中促进多元化，其影响不一定都是负面的。
工厂从东南亚转移出去?
人们对于太阳能产业未来的担忧仍然很大。今年之前，美国商务部发起一项调查，以了解上述四个东南亚国家的太阳能生产商是否获得政府补助，并倾销产品到美国市场。今年8月，美国彭博社发布一篇报导，提到某些美国公司正在游说政府，将对马来西亚、泰国、柬埔寨等东南亚国家的进口太阳能板关税提高至272%。
新加坡韩礼士基金会（Hinrich Foundation）贸易政策主管德博拉·埃尔姆斯（Deborah Elms）告诉DW记者：“如果美国加强力道，打击含有中国成分的产品，越南和其他地方的工厂更难将太阳能板运送到美国。虽然现在发生的可能性还很低，但这可能会让欧盟效仿，进一步会减弱太阳能产业在东南亚的投资。”
在过去的几年，世界上两家大型的太阳能公司－晶科能源 (JinkoSolar)和TCL中环科技宣布在中东进行大型投资。
然而，分析师认为，中国大型太阳能制造商不会马上离开东南亚。尽管美国有较高的关税，这些公司仍预期从美国市场上获利。
欧盟已经对中国太阳能产品进口施加关税，但对从东南亚进口产品的关税仍较宽松。美国和欧盟有不同的目标。埃尔姆斯说：“美国关注的是提升国内制造，而欧盟的首要目标是有足够的太阳能板可供安装。”
虽然某些在马来西亚、越南与泰国的太阳能板制造商已经倒闭，很多仍持续营业，并期待能增加在印度和欧洲的出口。
分析师警告，东南亚国家太阳能板生产过剩，可能会损害欧盟盟的太阳能产业。根据全球能源顾问公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的数据，欧盟制造的太阳光伏板成本每瓦0.34美元，反观中国和其他东南亚国家则是每瓦0.15美元。
惠及欧盟绿能政策
另一方面，因为关税，东南亚出口到美国的太阳能板减少，可能会造成价格下跌，因为该地区的中国制造业者也在寻找新市场。罗奥弗兰说：“东南亚的太阳能板可能会涌入欧盟市场。”
关税提升的另一项后果，是东南亚国家本身太阳能板的供应量上升。罗奥弗兰注意到：“因为这些国家在能源转型上落后，国内太阳能板产量上升可能对他们而言是一个积极的发展。更多的太阳能板可以被转移到其他开发中国家，这可能是有利能源转型的一件事。”
东南亚国家更多的太阳能板供给能支持欧盟在该地区的绿能政策。
东南亚在全球碳排放量占比约5%。国际能源总署预测，到2024年，二氧化碳排放量将会上升到24亿吨，比2018年的数值上升71%。
根据全球能源监测（Global Energy Monitor）最近的数据，2023整年度太阳和风力发电容积增长20%，超过28吉瓦。该组织称，加上现有的水力发电基础，这一增长使该集团接近 2025 年再生能源发电量增至35% 的目标。
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