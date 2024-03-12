 美提數十億抗中預算 首次單獨編列援台經費 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.03.2024

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政治

美提數十億抗中預算 首次單獨編列援台經費

拜登政府多次強調，希望與中國維持競爭關係，但不希望「脫鉤」，也不願意爆發衝突。這也展現在美國新公布的預算案內，一方面欲抗衡中國海外影響力，一方面要協助台灣等盟友的嚇阻力。與此同時，美國商務部長出訪菲律賓時，談到了對中國的科技出口管制。

白宮11日提出2025財政年度的預算案，將送交美國國會審查。圖為美國總統拜登3月7日在國會發表國情咨文演說。

白宮11日提出2025財政年度的預算案，將送交美國國會審查。圖為美國總統拜登3月7日在國會發表國情咨文演說。

（德國之聲中文網）白宮週一（3月11日）公布2025財政年度美國預算案，總共7.3兆美元，其中有40億美元預計用來投資印太區域與國際基礎建設，藉此「在競爭中勝過中國」。

美國副國務卿維爾馬（Richard Verma）表示：「我們必須盡可能運用一切能掌握的工具來戰勝中國。」他說，這次預算將使美國得以強化其國內的競爭力基礎，並與志同道合的夥伴結盟，同時應對中國的挑戰。

抗衡中國「一帶一路」

根據維爾馬，美國國務院要求的這40億美元「抗中」預算，其中20億欲用於打造一個新的、比中國更可靠的國際基礎設施基金；另外20億，則用來協助印太區域國家加強法治與國家治理，以對抗「掠奪性的行徑」。

去年9月的印度G20峰會上，美國、印度、歐盟及許多中東國家曾簽署一項原則性協議，欲推動「三方經濟走廊」，與中國的「一帶一路」倡議形成抗衡之勢。2022年的G7峰會上，各國領袖也曾同意在2027年前籌措出6000億美元，投資開發中國家的基礎建設。

跟中國比較，美國對開發中國家的基礎設施投資長期以來相形見絀。路透社指出，去年11月一份美國報告顯示中國的金融機構在2000年至2021年間，貸款1.34兆美元給開發中國家。

中國的「一帶一路」倡議協助東南亞、非洲的開發中國家建立鐵路、水壩的基礎設施，但西方有分析認為，這些工程可能導致開發中國家在債務中越陷越深。對此，中國外交部曾多次反駁，主張這些建設對開發中國家的人民「帶來實實在在的好處」，而所謂「債務陷阱」的說法是在向中國「潑髒水」。

  • Shops with Laotian and Chinese signage

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    中国人来了

    目前，老挝磨丁镇居民中有80%是中国公民。其中许多是建筑工人，还有一些人在商店和餐馆工作。但变化还远不止这些。

  • Chinese nationals in Boten

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    昔日赌场

    2002年，磨丁建了一个大型赌场，开始吸引许多中国游客。2011年，老挝政府应中国政府的要求关闭了该赌场，导致磨丁经济衰败。

  • High-speed railway connecting southwest China to Laos

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    时来运转

    当中国政府宣布将老挝-中国高速铁路项目纳入其“一带一路”项目时，磨丁的命运突然发生了变化。该项目于2016年开工，五年后竣工。这条连接中国西南部城市昆明和老挝首都万象的跨境铁路全长1035公里，其中422公里位于老挝境内。

  • Chinese men in front of high-rise buildings in Boten

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    高楼大厦

    中国的投资涌入以后，即使在首都万象也不多见的高楼大厦在这座边境小镇雨后春笋般矗立起来。

  • Local restaurant with Chinese signage

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    人民币和普通话

    在磨丁，用人民币而不是当地货币基普支付已经成为一种普遍现象。普通话是该镇中国和老挝居民之间的主要交流语言。

  • A restaurant in Boten serving Chinese food

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    火锅挤走糯米饭

    随着中国投资的进入，小镇繁荣起来。然而，该镇的老挝特色却渐行渐远。如今，磨丁的大多数企业都由中国人经营或拥有。在这里，以红汤火锅为特色的中餐馆比供应如腊肉和糯米饭等主食的老挝餐馆更为常见。

  • Shops stocked with Chinese products

    “一带一路”重塑老挝小镇磨丁

    磨丁大变样

    “这里是老挝，但感觉不像老挝，也许将来它会成为中国的一部分”，一位老挝工人说。从中国国酒茅台到带有中国标签的软饮料，磨丁的商店里摆满了中国产品。

    作者: Oliver Raw (发自老挝磨丁)


延伸閱讀：印尼雅萬高鐵：中國海外基建如何究責？

鞏固盟友 軍援台灣

白宮今年度的預算案內，還包含另外40億美元，預計用於外國援助、印太區域各國使館的人力等，以鞏固美國在印太地區的盟友。

值得注意的是，美國這次特別編列了1億美元，專門提供台灣軍事援助。

據台灣中央社報導，美國國務院形容這是一筆「歷史性」的投資，副國務卿維爾馬更稱這是預算案首度單獨列出台灣，明確展現美國對台安全援助承諾。

報導指出，這筆1億美元的經費內，包含以「外國軍事融資」（Foreign Military Financing, FMF）方式對台軍援。除此之外，這次美國預算案另有5億資金，將用在「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），補充提供給台灣的武器庫存。

拜登去年首度動用「總統撥款權」，決定提供台灣3.45億美元的軍援，也第一次循「外國軍事融資」管道，批准1筆價值達8000萬美元的對台軍備援助。中國外交部去年8月曾回應，美國此舉嚴重違反「一中原則」，要求美方「停止借任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣」。

美國2023年國防授權法案內的「台灣增強韌性法案」，允許國務院自2023年至2027年，藉由「外國軍事融資」，每年提供20億美元對台軍援。圖為去年1月華府唐人街的農曆新年活動一景。（資料照）

美國2023年國防授權法案內的「台灣增強韌性法案」，允許國務院自2023年至2027年，藉由「外國軍事融資」，每年提供20億美元對台軍援。圖為去年1月華府唐人街的農曆新年活動一景。（資料照）

對中科技管制持續

在白宮宣布新一輪「抗中」預算之際，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）前往菲律賓商討雙方經貿往來。雷蒙多11日在記者會上被問及美國對中國的科技出口管制，她說美國「每一天」都在考慮、評估是否有必要再擴大相關措施。

「科技日新月異，速度超乎以往，所以我們每天起床都要問自己：『我們做得夠了嗎？』」雷蒙多表示，她的工作是「保護美國人」，並確保美國擁有的半導體、人工智慧等尖端科技不會為中國解放軍所用。

儘管如此，雷蒙多重申，美國無意與中國經濟「脫鉤」。去年12月，雷蒙多接受路透社訪問時談到AI晶片巨頭NVIDIA（中譯：英偉達，又稱輝達），她稱美國僅排除最高階的AI晶片出口，但仍允許該公司賣一般的商務AI晶片到中國

美國自2022年起，對中國實施大規模的半導體設備及高階晶片出口管制，避免美國科技落入解放軍之手、危害美國利益；去年，美國商務部進一步擴大管制措施，中國商務部批評此舉違背國際貿易原則，嚴重破壞供應鏈穩定，而中方將採取必要反制。

（綜合報導）

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