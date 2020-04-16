美推逐步解封方案 英封锁延长三周

（德国之声中文网） 美国总统特朗普周四 （4月16日） 在与各州州长进行电话会议时，公布了美国逐步解封的准则，但他强调，目前解封的区域主要以检测人数高与确诊人数逐渐减少的地方为主。该准则将美国解封分成三个阶段，而特朗普在例行记者会上也强调：「白宫的专家表示美国的疫情已逐渐趋缓，我们已过了高峰期。」

根据白宫专家的建议，第一阶端解封会让像餐厅或电影院等大型场所重新运作，但在这些地方会严格采取保持社交距离的措施。第二阶段则是会重新允许人民进行非必要的旅行，各州也将重新开放学校。最后一阶段则是让身体虚弱的人或有疾病的人能开始与其他人互动接触。

根据美国政府推出的最新准则，各阶段将维持14天，而在每个阶段，政府都会密切注意美国的疫情是否有持续下降的趋势。虽然有些地方可能本月便会开始解除封锁，但针对疫情严重的地区，美国仍会持续进行严格的社交管控。

特朗普也强调，各州州长将自行根据该州的疫情数据来决定何时解除封锁。他重申：「美国不会让全部的州同时解除封锁，而是小心翼翼的一点一点进行。」特朗普坦言，全国封锁不是一个有效的长期策略，并表示长期封锁大部分的产业将会对经济带来巨大的负面影响。

根据《纽约时报》报导，特朗普此举将让美国南部与西部一些共和党所掌控的州可以率先解除封锁，这些区域并未受到新冠疫情的严重冲击。此前，特朗普曾说他觉得至少有29个州可以尽快的解除封锁，因为其中某些州的新冠疫情已获得控制。

不过根据政府的解封准则，美国东北部、中西部与西部的州仍需要维持数周的封锁状态，直到确诊人数与病亡人数都明显的下降。数据统计网站World Meter的最新数据显示，美国周三仍出现29053起确诊案例与2137起病亡案例，这也将美国累计的确诊与病亡人数提升至677056与34580。

2200万美国人因新冠疫情失业

与此同时，美国劳工部公布的最新失业数字显示，过去四周有2200万美国人申请失业，这个数字大概等同于美国过去九年半来创造的就业机会总数。劳工部的数字显示新冠疫情已经对几乎所有的美国产业都造成影响，经济学家纷纷表示，这是他们见过速度最快、影响范围最广的经济衰退。

专家分析，这种程度的经济衰退也间接迫使联邦政府试图重启商业活动。他们认为，这波经济衰退将持续扩大美国各种族间的经济差距，黑人社群的贫穷指数可能会比白人社群还高出两倍。

英国封锁延长三周

另一方面，代理英国首相职务的英国外长拉布周四在例行记者会上表示，英国政府在经过仔细地讨论后，决定英国的全国封锁至少还要持续三周，因为如果现在便解除封锁，将会对公共健康与经济带来强烈冲击。

拉布说：「英国的感染率仍未下降到我们认为可以解除封锁的程度。」 数据统计网站World Meter的最新数据显示，英国周四增加了4617起确诊案例与861起病亡案例，将英国累计的确诊与病亡数字提升至103093与13729。英国的单日确诊与病亡数字已连续两日超越西班牙与意大利，显示英国的疫情仍未出现明显趋缓的现象。

拉布强调：「英国目前处在疫情非常脆弱且危险的阶段，如果我们太快解除封锁的话，我们将浪费了此前所做出的所有牺牲与努力。此外，这也极有可能让英国二度宣布全国封锁，并让第二波疫情对我们的生活与经济造成二度伤害。」

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）