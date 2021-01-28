美推迟部份中国军工投资禁令 为什么?

(德国之声中文网) 美国周三(1月27日)更新了对某些中国军工公司的投资禁令，将指令中对与黑名单上的公司名称相似的公司的限制措施推迟到5月实施。

拜登政府在美国财政部网站上发布的一份声明中说，在5月27日之前，允许对「名称与中共军工公司名称非常吻合但不完全吻合」的公司进行大多数投资，将原定于1月28日的期限延长。

该命令补充说，该命令不授权与被禁止的中国军事公司的子公司进行证券交易，这些公司包括，作为被美国国防部认定为中共军工公司的子公司。

被指控的中国军工企业黑名单是由1999年的一项法律规定的，但美国国防部去年才开始实施，公布了这些公司的名称。该目录现在包括44家公司，其中包括中国顶级芯片制造商中芯国际和石油巨头中海油，以及中国移动、中国电信、和中国联通(香港)。

11月，美国前总统特朗普的政府采取行动，禁止美国对中国公司的投资，华盛顿称这些公司由中国军方拥有或控制，以此加强对北京施压。该命令要求美国投资者在2021年11月11日之前完全出脱所持公司的股份。

关于拜登政府将如何处理这个强硬的新制裁工具的问题已被炒得沸沸扬扬，但至今还不明朗。北京方面则是表示，美国缺乏证据，并将该禁令描述为对其公司的肆意压迫。

为何会有此修改?

根据《金融时报》引述财政部外国资产控制办公室（Ofac）前负责人史密斯 (John Smith)的说法，这是为了处理特朗普政府留下的烂摊子。因为该禁令适用于外国资产控制办公室上名称相同和相似的公司。

他表示，禁令中措辞没有伴随着任何明确的指导，意味着金融机构可能必须从数百家甚至可能是数千家可能成为制裁目标的公司中进行筛选。

他说:「业界很快就向外国资产控制办公室和美国政府明确表示，这是不可行的。」

报导也提到，为了处理这种混乱状况，美国财政部的外国资产控制办公室（Ofac）曾通过发放所谓的「一般许可证」来批准延期，特朗普政府1月初也曾发出许可证，将最后期限从1月11日推到拜登政府的第二周。

前财政部官员坦南鲍姆 (Daniel Tannebaum)表示，这次延期将使拜登团队有时间评估政策，并解决特朗普政府最后几周出现的一些混乱状况，以免造成市场无所适从。

史密斯说：「特朗普政府没有承认它采用了一个不可行的标准，反而是颁发了一个一般许可证，让这种状况稍为得到喘息，结果是接任的拜登政府不得不清理这个烂摊子。」

《金融时报》报导，白宫新闻秘书莎琪(Jen Psaki)本周表示，拜登新政府正在对特朗普先生的中国政策进行一系列「复杂的审查」，但会以「耐心的方式」进行，暗示新团队需要时间来决定哪些措施会被保留，哪些措施会被修改或撤销。

前国安委员会官员罗宾逊（Roger Robinson）认为，美国应该采取更积极的行动来阻止美国投资者投资中国公司，他希望新政府在审查过程中意识到了利害关系，以资本市场制裁来反制中国企业影响美国国安、人权侵害，同时保护美国散户投资者。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、美国财政部、金融时报)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。