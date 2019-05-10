美推迟加征汽车关税 德日获半年喘歇

（德国之声中文网）汽车工业界松了一口气：对于是否对进口汽车及其配件征收惩罚性关税，美国总统特朗普将推迟180天，再做出最终决定。特朗普在美国时间周五（5月17日）发布了相关声明。按照原计划，5月18日是特朗普公布是否征收25%惩罚性关税的最后期限。

特朗普计划六个月后再做最终决定，而决定内容则据称要视同欧盟相关谈判的进展情况而定。

按照美国现行法律，总统有权在相关谈判进行过程中，将关税决定推迟最多180天。美国政府官员称，周二白宫的一次会晤中，各方强调了利用这一时间空档的必要性。特朗普团队也已起草了推迟关税决定的声明。总统府目前拒绝就此发表评论。

进口汽车令特朗普不满

欧盟贸易委员马姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）上周就曾表示，美方可能会推迟有关惩罚性关税的决定。她表示，美国政府现在需要集中精力应对美中贸易谈判。

特朗普将强化美国工业作为自己重要的施政目标。他尤其对来自德国的进口汽车极为不满。不过，认为汽车关税会导致严重负面后果的，并不仅限于大众等德国汽车制造商，也包括美国的通用汽车和日本的本田。

路透社上周报道称，各大汽车制造商也认为美国会推迟有关汽车惩罚性关税的决定。中美贸易战当前已进入关键时刻，有鉴于此，特朗普应当更倾向于继续同欧盟和日本继续谈判。除此之外，一些汽车制造商还公布了在投资的计划，比如通用汽车将向美国俄亥俄州的三家工厂投资7亿美元。

以"国家安全"的名义

今年二月，美国商业部向特朗普总统提交了一份关于"进口汽车及其配件是否威胁美国国家安全"的评估报告。而特朗普总统则需在90天内做出是否征收惩罚性关税的决定。不过，此前，特朗普发出的关税威胁也在美国国会内引起广泛批评。

推迟关税的消息传来，德国汽车股普遍飙升，戴姆勒和宝马股票均上涨了大约2.5%。而欧洲汽车工业指数则上升了2.2%，德国达克斯股指也有所上扬。美国方面，福特和菲亚特克莱斯勒的股票大约上涨了一个百分点。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧洲人高兴得太早了？ 2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 盟友？钢铝关税照收不误！ 然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ “这是世界贸易史上糟糕的一天” 欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 欧盟反击 在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 李维斯牛仔裤明天就涨价？ 虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 对农民的一万点伤害…… 而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 哈雷“发烧友”请注意！ 在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 特朗普拿欧洲汽车开刀？ 除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？ 中美贸易战波及德国车企 汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。 作者: 雨涵



达扬/凝炼（德新社、路透社）