美推加重制裁朝鮮 北京居中積極斡旋

（德國之聲中文網）美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）週二（5月3日）說，美國希望聯合國安理會在5月期間進行投票，以進一步制裁朝鮮重新發射彈道導彈的行為。

美國是安全理事會5月份的主席，格林菲爾德說：「我們計劃在本月內推進這項決議，」並說：「我們對這種情況非常關注.......我們希望，我們能夠保持安理會的統一，譴責朝鮮的這些行動。」

美國上個月向由15個成員組成的安理會分發了一份初步決議草案，建議禁止向朝鮮出口煙草和減半石油出口，並將拉扎勒斯黑客組織列入黑名單。

然而，俄羅斯和中國已經表示反對針對發射洲際彈道導彈加強制裁。一項安理會決議需要9張贊成票才能通過，而且俄羅斯、中國、法國、英國或美國不能投否決票。

自2006年以來，朝鮮一直受到聯合國等各種國際制裁，聯合國安理會多年來也不斷加大制裁力度，以切斷平壤核武器和彈道導彈項目的資金來源。

路透社報導，根據獨立的聯合國制裁監督員稱，朝鮮已經成功地規避了一些聯合國制裁，根據一份2月份的報告，朝鮮對加密貨幣交易所的網路攻擊為平壤賺取了數億美元。

中國的態度

根據法新社， 前中國駐英大使，現任中國朝鮮半島事務特別代表劉曉明同一天表示，中國將在解決朝鮮半島的緊張局勢中發揮作用。

劉曉明本週在首爾進行他上任以來的首次訪問，在3日會見了韓國的朝鮮代表魯圭德（Noh Kyu-duk）。

韓國外交部表示，兩位特使討論了朝鮮半島的「嚴峻局勢」和「穩定管理」的措施。該部在一份聲明中補充說，「中方願意為和平解決朝鮮半島問題發揮建設性作用」。

過去平壤一度暫停了遠程導彈和核彈等各項試驗，領導人金正恩還曾會見了時任美國總統川普。但最後兩人外交斡旋失敗，會談在2019年後無果而終。

朝鮮局勢談判陷入僵局下，朝鮮今年進行了10多次武器試驗，包括發射2017年以來威力最大的導彈。分析人士警告，可能還會有進一步的導彈試驗，時間可能是在下週韓國新總統的就職典禮或美國總統拜登本月終訪問韓國的時候。

法新社報導，最近有跡象表明，朝鮮的關鍵核試驗場有新的活動，這也引起了人們對可能恢復核試驗的擔憂。

朝鮮在經濟上正因新冠疫情自行實施的封鎖而陷入困境，直到今年年初才重新開始與北京的跨境貿易。中國目前在朝鮮對外貿易額占90%以上。



（路透社、法新社）

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