美控4名中国研究员签证诈欺 FBI续审多名嫌犯

(德国之声中文网) 在周三 (7月22日) 传出一名被美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家被认为藏匿於中国驻旧金山的领事馆内後，美国司法部周四 (7月23日) 宣布起诉4名隐瞒与中国解放军关系的中国研究员，其中包含因躲避於中国驻旧金山领事馆而未能被逮补的唐娟 (音译)。

美国司法部指控这四人企图渗透美国机构，以藉此取得研发机密。与此同时，美国联邦调查局在美国超过25个城市审问了多名被怀疑隐藏与中国解放军关系的研究员，美国司法部认为签证诈欺是中国为了要提升经济获利，将中国军方人员派到美国大学去窃取研究与研发机密。

美国助理司法部长德梅尔斯 (John Demers) 在声明中表示：「这是中国共产党其中一种占开放社会便宜，并藉此利用美国高教机构的方式。」

而关於中国军事科学家唐娟隐瞒与中国解放军关系到加州大学戴维斯分校出任研究员一案，加州大学戴维斯分校周四也发布声明，表示该校医学院已提供检方他们所需要的讯息，并指出唐娟在该校的放射肿瘤系担任研究员，而她的研究都是以实验室的研究为主。该校表示她在6月底已离开学校。

遭起诉中军事科学家藏于中驻旧金山领事馆

美国网络媒体Axios22日报导指出，一份7月20日的法院文件显示，中国驻旧金山的领事馆目前涉嫌窝藏一名被美国联邦调查局控诉签证诈欺的中国军事科学家。

根据7月20日由旧金山地方法院发出的文件显示，唐娟 (音译：Tang Juan) 当初是以J-1签证到美国加州大学戴维斯分校担任研究员，资料显示当初她在申请签证时，她表明自己与中国解放军无任何关系。

然而，美国联邦调查局的调查结果发现，唐娟曾替隶属於中国解放军的空军军医大学工作。在取得搜索令後，美国联邦调查局搜索了她的住处，找到直接证据显示她隶属於中国解放军。美国联邦检察官6月26日正式以签证诈欺控诉唐娟。她则是在6月20日被美国联邦调查局约谈后，便躲入中国驻旧金山的领事馆。

一名纽约州的职业律师向Axios表示，这起案件中非比寻常的一个点是中国的外交使馆选择协助一名因涉入窃取智慧产权相关案件而被美国联邦检察官起诉的被告。其他分析师也认为，在美中紧张关系因关闭休斯敦总领事馆一事再次升高後，这起案件恐会使双方关系雪上加霜。

特朗普：中国其他领事馆也有被下令关闭的可能

在美国国务院周三以「保护美国智慧产权与美国人的私人资讯」来解释为何下令关闭中国驻休斯敦总领事馆後，美国总统特朗普在回应相关问题时表示，中国其他驻美外交使馆也有被下令关闭的可能。

他说：「我们认为中国驻休斯敦的总领事馆有火灾，我想他们应该是在焚烧文件或是纸类，而他们这个举动也让我好奇那些文件内容为何。」

正在出访丹麦的美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 也在事件发生後，再次指控中国窃取欧美智慧产权，表示此举影响全球「数十万个工作机会」。根据路透社报导，蓬佩奥并未详谈关闭中国领事馆一事，但却提起美国司法部周二起诉两名中国人的案子，强调该二人被控参与网络间谍行动长达十年，攻击对象包括美国国防承包商丶新冠病毒研究员与全球数以百计的受害者。

蓬佩奥在记者会上表示：「如特朗普总统所说，真的『够了』，我们不会允许这种事继续发生。」

美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟（David Stilwell) 也向《纽约时报》表示，中国军方长期透过派遣学生到美国大学，借此推进其本身的作战优势，而中国驻休斯敦的总领事馆是这类行动的中枢。

史达伟甚至指出，中国驻休斯敦的总领事与两名外交官最近在休斯敦机场被逮到有可疑行为。中国驻华府大使馆也于周四 (7月23日) 发布声明，指控美国单方面要求中国关闭休斯敦总领事馆一事已严重破坏国际法、国际关系的基本概念与中美两国的双边领事协议。声明写道：「我们呼吁美国立即修正这个错误的决定，否则中国将采取合法的反制措施。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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