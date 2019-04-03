美控通用前中国员工窃取商业机密

(德国之声中文网) 根据一份周二 (4月23日) 公开的起诉书，一名通用电气 (General Electric) 的华裔前工程师及一名华裔商人，因从事经济间谍活动及共谋窃取通用电气的商业机密并转至中国，遭美国司法部起诉。

今年56岁的前工程师郑小清 (音译 Xiaoqing Zheng) 去年8月遭美国司法部以窃取通用电气的商业机密起诉，而周二的起诉是美国政府首次正式指控此商业间谍行动的目的是为了让中国受益， 并表示中国政府在过程中提供了资金以及其他援助。

根据起诉书内容，郑小清在纽约的通用电气动力及水能 (GE Power & Water) 工作期间，窃取了多个含有天然气与蒸气涡轮科技设计模型、工程图及其他细节的电子档。 随后他将这些档案加密，寄给位于中国的商人张照曦 （Zhaoxi Zhang 音译)。

此外，郑小清与张照曦也被指控他们为了自身公司的商业利益，将窃取来的商业机密提供给他们在中国的两间涡轮研发公司 - 辽宁天一航空科技有限公司和南京天一航空科技有限公司。 而他们也透过这两间公司获得中国政府财务与其他方面的支持，并与中国官员合作。

根据路透社报导，美国检方于4月18日正式以14项罪名起诉郑小清及张照曦。 但郑小清周二否认犯案，法院也准许他获得保释。 他的律师露布兰德 (Kevin Liubrand) 则拒绝接受媒体采访。 陪审团定于6月24日于纽约奥尔巴尼 (Albany) 开庭审讯，但另一名被告张照曦被认为目前仍在中国。

通用电气也发布声明表示: 「在此案上，我们一直配合联邦调查局与美国检察官办公室的相关调查。通用电气一直以来都尽力捍卫我们的知识产权，并制定严格的流程来识别这些问题。 」

案件细节

郑小清2016年2月曾向通用电气表示自己在中国与亲兄弟经营一间贩卖航空零件的公司，希望公司能确认他这么做并没有违反竞业相关规定。 通用电气当时核准了他的申请，并要求他保护公司的商业机密。

然而，通用电气发现郑小清在2017年12月于计算机上存了加密档案，并在2018年7月将档案嵌入一张夕阳的照片中，寄到他的私人电子信箱。 郑小清在2018年8月接受检察官讯问时，坦承他窃取了通用电气的商业机密档案，且他在中国的公司有接受中国政府资金援助。

美国政府自去年起便誓言打击中国窃取商业机密、中国的非法企业补助、以及针对想在中国经商的美国公司构成限制的法规，而美国司法部也从去年起陆续做出数项起诉。 美国联邦调查局过去也曾表示该局处辖下的56个地方办事处都曾针对与中国有关的经济间谍案进行调查。

杨威廉/罗法 (法新社/路透社)