美控华为窃取商业机密 起诉书列16项新罪名

(德国之声中文网) 美国周四 (2月13日)對华为提出16项新的刑事指控，称华为数十年来不断积极窃取美国公司的商业机密。

起诉书中称，华为及其代理公司共谋「盗用」6家美国公司的知识产权，也指控华为以此作为战略成长为全球最大电信设备制造商。新的指控中还包括一项联邦敲诈勒索。

参议院情报委员会成员伯尔（Richard Burr）和华纳（Mark Warner）在一份联合声明中说：「起诉书描绘了一个不顾法律的可恶非法组织......盗窃知识产权、破坏其它公司和操纵市场是华为核心精神的一部分，并反映在华为开展业务的方方面面，不分青红皂白地对竞争对手和合作者使用这些策略。」

声明中指出，华为以这种方式取得互联网路由器、蜂窝天线技术和机器人技术的源代码等。内容强调华为以「不公平的竞争优势」超过对手。

起诉书并详细列出华为的三大方法: 第一，华为与美国科技公司签订了保密协议，然后又违反协议。第二，华为招募其他公司的员工，并「指示他们挪用前雇主的知识产权」。第三，华为利用研究机构的教授等「代理人」窃取商业秘密，并「颁布了一项奖励计划，奖励从竞争对手取得机密信息的员工」。

此外，根据长达56页的起诉书，华为还被指控利用其全球子公司隐瞒与伊朗和朝鲜的交易，违反美国的制裁。

华为称最新指控「毫无根据、不公平」，预估该案会被驳回，并表示：「这项新的起诉是美国司法部又一彻底损害华为声誉及其业务的做法。其背后目的是竞争，而不是落实司法。」

邹宗翰/罗法 (法新社)