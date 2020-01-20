 美控华为窃取商业机密 起诉书列16项新罪名 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2020

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时政风云

美控华为窃取商业机密 起诉书列16项新罪名

美国司法部发表声明表示，华为「长期使用欺诈和欺骗手段来盗用美国同行的先进技术」。起诉书还提到了华为用的三大方法，但内容未提及是哪些美国公司受害。

China Peking Huawei Messestand (picture-alliance/Imaginechina/C. Xiaogen)

同一法院去年1月就对华为及孟晚舟提出13项起诉，其中包括串谋及银行诈骗等，当时西雅图法院也对华为提出另外10项指控。

(德国之声中文网) 美国周四 (2月13日)對华为提出16项新的刑事指控，称华为数十年来不断积极窃取美国公司的商业机密。

起诉书中称，华为及其代理公司共谋「盗用」6家美国公司的知识产权，也指控华为以此作为战略成长为全球最大电信设备制造商。新的指控中还包括一项联邦敲诈勒索。

参议院情报委员会成员伯尔（Richard Burr）和华纳（Mark Warner）在一份联合声明中说：「起诉书描绘了一个不顾法律的可恶非法组织......盗窃知识产权、破坏其它公司和操纵市场是华为核心精神的一部分，并反映在华为开展业务的方方面面，不分青红皂白地对竞争对手和合作者使用这些策略。」

Kanada Gericht beginnt mit Anhörung zur Auslieferung von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou (Reuters/L. Wasson)

加拿大法院现正审理华为财务长孟晚舟引渡案。

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美国愿意采取多大的行动来对抗华为?总检察长巴尔提出了罕见计划引发关注。他建议美国和盟友应积极考虑买下芬兰诺基亚和瑞典爱立信的控股权，以应对华为可能带来的安全威胁。 (07.02.2020)

华为财务长孟晚舟的引渡案听证会周一 (1月20日) 在加拿大温哥华展开，听证会预计为期一周。消息指出，孟晚舟将出席听证会，但她会透过辩护律师代为发言，不亲自做答辩。 (21.01.2020)

声明中指出，华为以这种方式取得互联网路由器、蜂窝天线技术和机器人技术的源代码等。内容强调华为以「不公平的竞争优势」超过对手。

起诉书并详细列出华为的三大方法: 第一，华为与美国科技公司签订了保密协议，然后又违反协议。第二，华为招募其他公司的员工，并「指示他们挪用前雇主的知识产权」。第三，华为利用研究机构的教授等「代理人」窃取商业秘密，并「颁布了一项奖励计划，奖励从竞争对手取得机密信息的员工」。

此外，根据长达56页的起诉书，华为还被指控利用其全球子公司隐瞒与伊朗和朝鲜的交易，违反美国的制裁。

华为称最新指控「毫无根据、不公平」，预估该案会被驳回，并表示：「这项新的起诉是美国司法部又一彻底损害华为声誉及其业务的做法。其背后目的是竞争，而不是落实司法。」

邹宗翰/罗法 (法新社)

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