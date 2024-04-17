美控北京補貼芬太尼出口 中國：危機非中方造成

（德國之聲中文網）美國眾議院跨黨派的「中國問題特別委員會」週二（4月16日）公布調查報告，指中國直接補貼向海外銷售的非法芬太尼前體化學品生產，加劇了美國的阿片類藥物危機。

這份調查顯示，中國持續以退稅等稅收優惠的形式，補貼在中國境外生產芬太尼類似物、化學物和其他合成麻醉藥品的公司。

報告中引用中國國家稅務總局官網上列出的數據，顯示部分芬太尼相關化學品的退稅額最高可達13％；此外，資料顯示中國政府也在補貼販毒集團使用的兩種芬太尼前體物質（NPP和ANPP）。截至今年4月，相關補貼仍然有效。

報告指出：「中國於2019年將所有芬太尼類似物列為受管制物質，這意味著它目前補貼該藥物的出口，在美國和中國法律中均屬非法。」報告也補充道，部分物質在全球均無已知的合法用途。

委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）在聽證會上說，中國補貼芬太尼相關物質，「是在告訴美國，中國共產黨希望更多芬太尼進入美國……希望芬太尼大流行造成混亂和破壞」。

曾任美國司法部長的巴爾（William Barr）也出席聽證會並表示：「簡單而言，如果不是中國生產和出口芬太尼和芬太尼前體物質，美國就不會有芬太尼危機。」

中國反駁

針對美國的指控，中國駐華府大使館回應，中方真誠地與美國當局進行禁毒合作，且在進行芬太尼及易制毒化學品管制專案行動，嚴厲打擊非法走私、製造和販運活動。

駐美使館發言人劉鵬宇稱：「很顯然，中國不存在芬太尼問題，美國的芬太尼危機也不是中方造成的，一味指責中國解決不了美國自身的問題。」美國國務院則尚未回應媒體置評請求。

美國及中國在2019年曾達成協議，中國同意將芬太尼列為管制物質。

今年1月，中美禁毒合作工作組首次在北京舉行聯合會議。美國官員在會後表示，雙方初步談判具有實質性，但還需要採取更多措施來阻止芬太尼化學品流通。去年11月的舊金山拜習會上，拜登與習近平也曾針對芬太尼議題進行討論，雙方同意在此議題上進一步合作。

不過，美國前緝毒局資深官員多諾萬（Ray Donovan）16日在聽證會上表示，拜習會達成的協議，並未改變中國的作為，「我們需要施加更大的壓力」。中國特別委員會調查報告中也稱，沒有發現對北京對相關行動採取新刑事執法行動的證據。

芬太尼為美國民眾藥物過量的主要原因。美方主張，中國是墨西哥販毒集團合成芬太尼的化學品主要來源。墨西哥政府過去也要求中國採取更多措施控制芬太尼的運輸。北京則否認相關指控，並敦促美國必須採取更多措施減少國內需求。

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（綜合報導）

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