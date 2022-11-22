美控北京破壞法治 13名中國人遭起訴

（德國之聲中文網）美國最高司法官員在當地時間週一（10月24日）指責中國情報人員嘗試顛覆美國司法系統和竊取商業機密。美國司法部長加蘭（Merrick Garland）和聯邦調查局局長雷（Christopher Wray）詳細介紹了3起案件，在這些案件中，中國情報人員據稱騷擾了美國境內的持不同政見者，試圖干涉美國政府起訴華為的案件，並迫使美國學者為他們工作。

在這些案件中，總共有13位被美國政府認定為中國情報機構工作的中國公民被起訴，其中有2人被捕。美國司法部長加蘭說，這些案件表明，中國正試圖干涉美國個人的權利與自由，並破壞美國的司法系統。他說：「司法部不會容忍任何外國勢力企圖破壞作為我們民主制度依據的法治。」

在華府召開的記者會中，美國官員將中國國家領導人習近平與中國情報單位過去10年為竊取美國知識產權與打擊在美中國異議人士的行動做了連結。當被問及美國政府選在24日公佈這些案件，是否與習近平確定獲得第三任期有關時，美國聯邦調查局局長雷避免將這兩件事做出直接關聯。

他表示：「當美國政府準備好的時候，我們就會提出案件。而這可能是最簡單的答案，也是最直接的答案。如果中國政府、中國共產黨繼續違反我們的法律，他們將繼續遭聯邦調查局追擊。」

干涉華為起訴案

在24日公佈的其中一個案件中，美國政府稱7名中國公民試圖強迫一名美國居民回到中國。目前有2人被捕，但其他據稱是中國情報人員的5人仍然在逃，目前很可能在中國。

在第二起案件中，兩名在中國工作的中國情報官員試圖招募一名美國政府僱員為他們提供司法部起訴華為案件的內部資訊。 2019年，華為被指控系統性竊取美國商業機密、逃避制裁和其他罪名。案件內容指出，這兩名中國情報人員招募了一名美國政府官員為他們工作，並向此人支付了價值6.1萬美元的比特幣，以提供與起訴華為案件有關的內部文件。但該線人實際上是一名雙重間諜，與聯邦調查局合作辦案。

第三起案件涉及為中國國家安全部工作的中國情報人員，他們冒充學者，在美國招募特工。從2008年到2018年，他們針對教授、前安全官員和其他能夠接觸到敏感資訊和技術的人進行招募。

美國聯邦調查局局長雷表示：「坦白說，在這三起案件與其他數以千計的案件中，我們發現中國政府在努力破壞美國的經濟安全和基本人權，也威脅美國既有的民主規範和法治。」

今年到目前為止，美國司法部已經宣布了至少6起與中國情報人員相關的案件。雷表示，這種威脅是持續的，聯邦調查局大約每12小時就會展開一次對中國的反間諜調查。

（法新社、美聯社）

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