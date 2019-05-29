美控中违背南海承诺 习近平:无私利

(德国之声中文网) 美国参谋长联席会议主席邓福德(Joseph Dunford)周三 (5月29日) 指控中国国家主席习近平背弃了不会在南海推动军事化发展的承诺，并呼吁各国透过集体行动来迫使中国终止其在南海的军事扩张。 邓福德强调他不是呼吁各国采取军事行动，而是希望国际社会能强制实施国际法。

他在华府智库布鲁金斯学会 (Brooking Institute) 的一场美国安全与国防会议上表示: 「习近平在2016年秋天与前总统奥巴马会面时曾承诺不会在南海的岛屿周围推动军事化发展。 然而，现在我们看到的是长达1万英尺的跑道、大量的弹药库存设备、定期的飞弹防御系统设置、以及空战能力的展现。 很显然他们已决定不遵守2016年的承诺。 」

他继续针对中国在南海的扩张做出警告，强调: 「在我看来，南海的岛屿已非一堆石块。 对南海及其他有领土争议的区域来说，重要的是法律规范、国际法以及标准。 当我们忽视了违反国际法的行为时，我们便是在建立新的标准。 我要再次强调，我并非建议任何一国采取军事行动。 相反地，国际社会应该采取共同行动来处置破坏国际法跟准则的国家，因为唯有如此，我们才能避免未来有类似情形发生。 」

华盛顿过去几个月因无法抑制中国在南海的军事扩张，而逐渐失去耐性。 此前，包含越南、马来西亚、文莱、印度尼西亚及菲律宾在内的五国也都宣称有南海的领土主权，但中国此前已一一驳斥这些国家的说法。 美国近期曾派遣军舰航行过被中国视为领土范围的南海海域，但除此之外，美方很难找到方式有效响应中国的军事扩张。

邓福德坦承中国在其宣示主权的岛屿上进行的工程进度缓慢，但也强调: 「我猜想发展进度缓慢的原因是因为中国已在这些岛上设置了足够的军事火力。 」

习近平:反对大国沙文主义

与此同时，习近平在北京接见到访的瓦努阿图共和国总理时强调，中国并没有计划在太平洋扩张势力。 习近平表示，中国秉持正确义利观和真实亲诚理念同太平洋岛国加强团结合作。 中国外交部发布声明表示: 「我们在岛国没有私利，不谋求所谓"势力范围"，将永远做值得岛国信赖的好朋友、好伙伴。 中国一贯主张国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等一员。」

此外，习近平也说中国反对大国沙文主义，承诺中国愿意深化农业技术合作，支持瓦方优势产业发展，继续鼓励有实力的中国企业赴瓦努阿图投资兴业。 瓦努阿图与中国去年曾驳斥北京打算在该国建立永久军事基地的传闻，而上周五，一名美国官员发言呼吁与台湾有外交关系的太平洋岛国应该在中国试图在国际社会打击台湾的同时，与台北维持邦交关系。

杨威廉/夏立民 (法新社、路透社)