美控中意图窃取疫苗机密 中斥美指控毫无根据

(德国之声中文网) 美国政府周三 (5月13日) 指控中国骇客尝试窃取与新冠疫苗相关的研究机密，此指控又再次使中美关系更加紧绷。美国联邦调查局与网路安全及基础设施安全局周三警告科学家与卫生官员要密切注意网路盗取的现象。

这两个政府机关透过声明表示，中国骇客试图窃取与新冠疫苗丶药物与测试相关的研究资料与智慧财产。然而，中国驻美国大使馆也在消息传出後第一时间驳斥消息，称这些指控都是「谎言」。

中国大使馆发布声明表示：「美国联邦调查局根据他们自己的假设做出相关指控，但这些指控毫无根据。」近期，新冠病毒相关的研究数据成为全球骇客非常重要的窃取目标，而西方国家也多次警告骇客的主要目标是公卫组织或药厂。

除了美国外，新西兰的国家调查机构周三也谴责任何试图窃取新冠相关资讯的行动。纽西兰国家通讯安全局长汉普敦 (Andrew Hampton) 周三表示：「我们呼吁任何骇客或相关组织不要采取任何会破坏政府防疫机制的行动。」

此前，路透社上周曾报导与伊朗政府有关系的一些骇客试图透过美国制药商吉利德科学 (Gilead Sciences Inc) 员工的手中，窃取与新冠抗病毒药物瑞德西韦相关的资讯。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)