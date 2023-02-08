 美控中國以氣球艦隊監控全球 耶倫仍有意訪中 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.02.2023

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时政风云

美控中國以氣球艦隊監控全球 耶倫仍有意訪中

五角大廈稱「百分之百確定」入侵美國的中國氣球並非「民用」，白宮指控中國擁有一支「氣球艦隊」，監控範圍遍及全球五大洲。「氣球事件」繼續發酵之際，美國財長耶倫表態她仍然希望能造訪中國，跟中國的財政經濟官員對話。

美國海岸防衛隊的直升機4日飛過高空氣球殘骸上空。

美國海岸防衛隊的直升機4日飛過高空氣球殘骸上空。

（德國之聲中文網）中國氣球進入美國領空，讓美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）延遲原訂的北京之旅；財政部長耶倫（Janet Yellen）此前亦打算訪中，外界相當關注她的行程是否受到影響。週四（8日），耶倫赴田納西州參訪一座電池廠時透露，她還是希望訪中可以成行。

耶倫表示，目前尚無法確定訪中日程，具體狀況要交由國務院與國防部決定。今年1月，耶倫曾於瑞士蘇黎世與中國國務院副總理劉鶴見面，當時雙方皆認同應「維持溝通管道暢通」，就全球總體經濟、金融局勢等議題，持續對話。耶倫之後訪非時，批評中國是非洲國家債務重組的「障礙」，中國隨後反批美國應先管好自家債務問題。

美國政府：中國擁有「氣球艦隊」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日表示，中國擁有一支「氣球艦隊」，用來在世界各地進行監控計畫。國防部發言人賴德（Pat Ryder）則指出，此監控計畫已持續多年；這一次的氣球絕非中國口中的「民用」氣球，這一點，美國「百分之百確定」。

國務卿布林肯8日在華府會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝克（Jens Stoltenberg）時，也談到了中國監控氣球；雙方討論了中國帶來的「系統性與戰術挑戰」，稱中國任意侵犯他國主權、違反國際法的行徑「不負責任」，但美國對此將以負責任的態度，「審慎維護美國的利益」。

美國4日在大西洋上空以戰機擊落中國的高空氣球。

美國4日在大西洋上空以戰機擊落中國的高空氣球。

布林肯指出，中國的監控範圍遍及五大洲，對象不是只有美國，因此有必要向世界各地的盟友共享相關資訊。斯托爾滕貝克則說，這次的偵察氣球再一次顯露中國的「行為模式」，即大量投資監控、情資系統，以擴張其軍事能力。

此前，《華盛頓郵報》首先獨家披露，中國解放軍透過「氣球艦隊」，監控日本、印度、越南、台灣和菲律賓等地，許多美國的盟友皆意識到自身無法置身事外；6日，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）已向40間使館、150名外國外交人員說明中國監控氣球詳情。

針對美國向各國通報氣球資訊一事，中國外交部發言人毛寧8日回應：「希望美方基於客觀事實向其他國家說明情況。」

（綜合報導）

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