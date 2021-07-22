 美控中国黑客攻击全球 北京盟友柬埔寨意外上榜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2021

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时政风云

美控中国黑客攻击全球 北京盟友柬埔寨意外上榜

美国指控中国黑客的起诉书中，攻击目标中竟出现北京在东南亚最忠诚的盟友柬埔寨。中国黑客窃取了什麽机密资料？

China Baustelle des Wasserkraftprojekts Nam Theun 1 in der Provinz Borikhamxay, Laos

中国在湄公河上游兴建11个水坝向来惹议，被指拦水导致东南亚国家乾旱，这也成爲中美最新的角力场。

（德国之声中文网）日前有4名中国黑客因通过网络攻击12国，而被美国起诉与通缉。《路透社》指出，起诉书中有个不起眼但耐人寻味的细节，就是被中国黑客攻击的政府包括北京最忠诚的盟友之一的柬埔寨。

美国司法部19日指出，4名中国公民包括了3名国安部官员和一名受聘黑客。他们涉嫌对美国国内外公司丶大学和政府机构进行网络攻击。

美国司法部在长达30页的起诉书中，指控中国国家安全部透过在海南岛设立的一间假公司从事网路攻击行为，而柬埔寨政府也是其攻击目标之一。北京称，这些指控是华府捏造的，且含有政治动机。《路透社》则未取得在起诉书中被点名的被告的回应。

窃取湄公河讨论资料

这份起诉书指出，黑客锁定目标之一是「柬埔寨政府的A部门」，他们在2018年1月从该部门窃取中国和柬埔寨政府之间有关湄公河的讨论资料。

熟悉起诉书内容的两名消息人士向《路透社》指出，黑客攻击的目标是柬埔寨外交部，同时也披露，中国与柬埔寨正在讨论有关湄公河的规划。据悉，湄公河流域是美中在东南亚竞逐影响力的另一个新战场。

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中国在湄公河上游兴建11个水坝向来惹议，被指拦水导致东南亚国家乾旱，这也成爲中美最新的角力场。

今年是中国与东盟建立对话关系30周年，6月7日至8日中国外长王毅将与东盟各国外长举行会议，过去数十年中国与东盟关系越趋紧密，各国态度如何？

美国国务卿布林肯与东盟外长举行会议，会中对缅甸情势表示「深切关注」，并呼吁东南亚国家立即采取行动，以结束暴力。另外针对南海争议也发表看法，他讲了什麽？

起诉书提及2018年1月10日在柬埔寨於首都金边(Phnom Penh)和中国丶老沃丶缅甸丶泰国与越南举行北京支持的「澜沧─湄公合作会议」(Lancang-Mekong Cooperation meeting)元首峰会的同一天，中国黑客从柬埔寨外交部窃取了资料。

起诉书指出，中国黑客窃取的资料与这些讨论有关，但没有多做详细说明。

中国驻柬埔寨大使馆未回应《路透社》的评论请求。在对路透社问题的回应中，中国外交部则表示，这些指控是毫无根据的，美国才是世界上最大的网络攻击来源。

而柬埔寨外交部说这个问题应询问邮政电信部，但邮政电信部与柬埔寨政府发言人派西潘（Phay Siphan）都拒绝置评。

此外，在高峰会的同一天，这些黑客还在一只考拉和美国前总统特朗普(Donald Trump)的数位影像内，藏匿了「商业机密和专利水声数据」，并传送了出去。

不过，目前还不清楚这些透过声纳收集丶用於监测水下物质的专利水声数据，是否属於湄公河地区。

兵家必争之地

湄公河全长4350公里，其上游在中国境内被称为澜沧江。湄公河从中国沿着缅甸丶老挝和泰国的边界流经柬埔寨和越南，几千年来它一直支持着当地农业和渔业。

近年，中国在湄公河上游共兴建水坝，美国资助追踪湄公河追踪中国水坝水位，犹如南海，湄公河已成为美中竞逐阵地，也是美中角力最前线。北京对於湄公河下游国家的投资与影响力超越华府，而这些国家则受制于其对河水的控制。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)上周在东南亚外长会议上表示，在华府推行的「湄公河─美国夥伴关系」下，美国支持「自由与开放的湄公河地区」。

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