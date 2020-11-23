美控中国违反朝鲜制裁 悬赏五百万美元搜证

(德国之声中文网) 美国周二 (12月1日) 指责中国「公然违反」对朝鲜实施国际制裁的义务，并悬赏最高500万美元征集有关逃避制裁的信息。

美国负责朝鲜问题的副助理国务卿黄之瀚 (Alex Wong)指责中国试图破坏联合国劝说朝鲜放弃核武的制裁。他警告，作为回应，美国将对中国的个人和实体实施新制裁。

他说：「北京无法通过外交前门提早实现制裁救济，反而试图通过后门来做。」

黄之瀚表示，中国违反联合国禁令，接纳了至少2万名朝鲜劳工。在过去一年里，美国船只向北京提供了46次有关朝鲜在中国水域走私燃料的信息，而美国观察到朝鲜船只向中国运送违禁的煤炭或其他受制裁的货物的次数更高达555次。

根据路透社，黄之瀚向华盛顿战略与国际研究中心表示：「在这些场合中......中国当局都没有采取行动阻止这些非法进口。」

他说，中国目前至少接待了20几位与平壤武器项目或银行有关的朝鲜代表，中国公司继续与在这些项目中扮演关键角色的联合国制裁实体做生意。

他也指出，中国扩大其企业与朝鲜进行广泛的联合国禁止商品的贸易，包括海产品、纺织品、钢铁、工业机械、车辆、沙石。

他说：「在任何其他国家，我们都没有看到与朝鲜持续进行的非法商业活动的广度和深度，其规模显示中国公然违反其义务。」并说中国寻求恢复与朝鲜的贸易联系和收入转移，从而「确保中国触角伸向朝鲜经济」。

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中国表示遵守联合国对朝鲜的制裁，不过也和俄罗斯共同表态，希望这些条件的放宽能够帮助打破华盛顿和平壤之间核谈判的僵局。

黄之瀚说，美国国务院正在推出一个网站DPRKrewards.com，人们可以通过这个网站提供有关朝鲜逃避制裁的信息，以换取高达500万美元的回报。

他还警告，美国将对这种逃避制裁的行为实施新的制裁，包括对中国管辖范围内的个人和实体实施制裁。「我们过去已经实施了许多这样的制裁，而且，我想告诉你们，更多的制裁即将到来。」

华盛顿还指责中国帮助朝鲜通过网络盗窃进行洗钱，为其武器项目筹集资金。

受害的普通老百姓

法新社报导，瑞士发展与合作机构前朝鲜主任泽尔维格 (Katharina Zellweger)在智库活动中表示，新冠疫情封锁使朝鲜40%的人没有粮食保障，生活必需品分配情况恶化。她对制裁表示担忧，称尽管人道主义物资被豁免，但制裁还是产生了连锁反应。

她说：「由于进出口限制，整个经济都受到了影响，普通老百姓也感受到了痛苦。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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