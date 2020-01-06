美控中俄阻挡安理会声明 北京吁美伊克制

(德国之声中文网) 美国周一(1月6日)指控俄罗斯和中国阻党联合国安理会发表声明。内容有关12月31日美国驻巴格达大使馆遭袭击，强调外交和领事馆不可侵犯。

声明需由安理会15个成员国协商后一致达成共识。美国驻联合国代表团说，有27个国家反对袭击巴格达大使馆，「与联合国安理会由于俄罗斯和中国两个常任理事国保持沉默而不允许发表声明形成鲜明对比」。

俄罗斯和中国驻联合国大使馆周一反驳美国的指控，称他们谴责对全球外交馆所的任何袭击。

俄罗斯和中国说，联合国安理会关于袭击美国驻巴格达大使馆的任何声明也应包括最新动态。中国驻联合国大使张军对记者说：「我们看到了更多的事件，特别是美国的单方面行动。如果安理会要做点事，应该全面涵盖整个事件。」

俄罗斯驻联合国大使内本齐亚 (Vassily Nebenzia)对中国的论点表示赞同。他说:「新闻稿几乎已经准备就绪。至少与我们和美国都达成了共识。但是随后在1月3日，巴格达机场发生了罢工。如果在整体情况中忽略而不考虑到这一点是不可能的。」

中国驻联合国大使张军呼吁，美国和伊朗要尽最大努力来克制。周一他在纽约对记者说：「中国反对在国际关系中使用武力。很明显，美国单方面采取军事行动的风险违反了国际关系的基本准则。」他敦促美国不要再使用军事力量，并说国际社会应努力防止「紧张局势进一步升级」。

12月31日，伊朗民兵及其支持者抗议美国在伊拉克对伊朗将军苏莱曼尼（Qassem Soleimani）的致命空袭，向美国驻巴格达大使馆投掷石块，并炸毁了一个安全哨。美国总统特朗普谴责伊朗「策划」对使馆的袭击。

夏立民/杨威廉 (路透社、德新社)