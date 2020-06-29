美捍卫维吾尔人权 制裁陈全国等中国高官

(德国之声中文网) 美国财政部周四 (7月9日) 以涉及重大人权侵犯为由，将四名中国政府官员以及中国新疆地区公安厅列入制裁名单。被美国施行冻结资产制裁的分别是新疆党委书记陈全国丶前新疆政法委书记朱海仑丶新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军。前面三人除了资产冻结外，未来也禁止入境美国。

美国财政部的外国资产管制办公室以严重侵犯新疆少数民族人权为由，根据美国总统特朗普2017年12月依照「全球马尼次基人权问责法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）发布的行政命令，对上述四名官员以及新疆公安厅进行制裁。

一名资深美国官员向媒体表示，陈全国是有史以来美国制裁过最高阶的中国官员，并强调这个制裁并非玩笑话。他说：「将他们列入制裁会带来名誉与象徵性的影响，也会对这些人在全球移动与从事商业活动造成实质影响。」

中国驻美使馆并未於第一时间做出回应，但此前中国已多次否认迫害维吾尔人，并强调他们是为了对抗极端主义，提供维吾尔人职业技能训练。美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 强调，美国也将禁止四人与他们的家属，以及其他名字未公开的中国官员访美。

此前不断在国会推动新疆人权相关法案的共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 向路透社表示，美国终於愿意对中国政府迫害新疆维吾尔人一事采取确切行动，并强调美国应该采取更多相关行动。卢比奥説：「国际社会长期以来都未对中国在新疆所做出的酷刑进行反制，而他们迫害维吾尔人的行为已接近反人类罪。」

此前不断在国会推动新疆人权相关法案的共和党参议员卢比奥 (Marco Rubio) 向路透社表示，美国终於愿意对中国政府迫害新疆维吾尔人一事采取确切行动，并强调美国应该采取更多相关行动。

美国智库新美国安全中心 (Center for a New American Security) 的制裁专家霍尔告诉路透社，美国政府周四的决定可能代表特朗普在忽视了中国人权议题数年後，将更加关注相关议题。总部位於华府的人权组织维吾尔人权项目 (Uyghur Human Rights Project) 也在美国政府宣布制裁後，在声明中对美国政府的决定表示欢迎。

维吾尔人权项目执行主任卡纳特 (Omer Kanat) 表示：「这将是终结中国免於惩罚的起点，维吾尔人权项目也呼吁全球其他国家政府与联合国针对中国在新疆迫害维吾尔人一事展开实际行动。」

陈全国自从2016年成为新疆党委书记以来，便在新疆展开一连串的「反极端主义」行动，包含被认为建立了广大的再教育营系统。根据联合国的统计，约有超过百万名的维吾尔人与其他少数民族穆斯林被中国政府关在新疆的再教育营内。