美挺台湾防御 北京誓言报复

(德国之声中文网) 中国周三(11月4日)誓言，如果美国继续最新的对台军售计划，中国政府将作出「正当、必要反应」。

这是北京针对美国国务院11月3日批准对台出售MQ-9B无人机的最新回应。这款无人机由

美过通用原子航空系统公司生产，总价高达6亿美元。这是特朗普政府今年7月取消出口军用无人机限制以来首次无人机出口。

中国外交部发言人汪文斌表示，美国向台湾出售武器是「粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益」。

他也再次重申美方应该「立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害」。

中国声称台湾是自己的领土，拒绝美国与台湾各种形式的军事联系。汪文斌强调，中国将根据局势的发展做出适当和必要的反应。

稍早，美国国务院在公告中说，这项军售「符合美国的国家、经济和安全利益」，也说支持台湾继续努力使武装部队现代化，并保持可靠的防御能力。

前一周，虽然北京就美国对台军售宣布制裁相关承包商，但几个小时候，在制裁名单上的波音公司继续在美国政府批准下向台湾出售23.7亿美元鱼叉导弹系统。

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)