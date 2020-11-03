 美挺台湾防御 北京誓言报复 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2020

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时政风云

美挺台湾防御 北京誓言报复

虽然中国政府日前宣布制裁军售台湾的美国国防武器承包商，但是华盛顿仍按计划出售各项高端武器支持台湾武装部队现代化。北京会如何反应?

  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


  • Taiwan US Harpoon Rakete (Getty Images/AFP/P. Lin)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    一周之内两度军售

    10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。

  • USA 1979 Deng Xiaoping & Jimmy Carter | Gespräche Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    40余年，上百次对台军售案

    美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。

  • Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    具有标志性意义的F16战机

    在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。

  • Taiwan Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    基隆级驱逐舰

    纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。

  • Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    爱国者导弹

    爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。

  • Obama erlaubt Verkauf von vier Kriegsschiffen nach Taiwan (picture-alliance/dpa/J.G. David)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    将台湾打造成一个“堡垒”

    近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。

  • USA Sunnyvale | Logo von Lockheed Martin Space Systems Company (Imago Images/ZUMA Press)

    那些年，台湾从美国采购的先进武器

    北京如何应对？

    历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。

    作者: 雨涵 （综合报道）


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基地扩建、武器升级，北京正在加强沿海军事力量，为可能攻打台湾做准备？香港《南华早报》援引消息人士的分析引发关注。台湾国防部也随即做出回应。

美国白宫10月13日再通知国会已核准另外两项对台军售案，预计将出售一款无人机与海防导弹系统给台湾。此外，消息人士也向路透社透露，台美有在讨论武器生产技术转移事宜。

继上个月报导美国将贩售7项武器系统给台湾，路透社10月12日报导美国国务院已核准其中3项武器的贩售。美国国会将针对个别军售案进行审核，预计将无人反对军售案。

(德国之声中文网) 中国周三(11月4日)誓言，如果美国继续最新的对台军售计划，中国政府将作出「正当、必要反应」。

这是北京针对美国国务院11月3日批准对台出售MQ-9B无人机的最新回应。这款无人机由
美过通用原子航空系统公司生产，总价高达6亿美元。这是特朗普政府今年7月取消出口军用无人机限制以来首次无人机出口。

中国外交部发言人汪文斌表示，美国向台湾出售武器是「粗暴干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益」。

他也再次重申美方应该「立即撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害」。

中国声称台湾是自己的领土，拒绝美国与台湾各种形式的军事联系。汪文斌强调，中国将根据局势的发展做出适当和必要的反应。

稍早，美国国务院在公告中说，这项军售「符合美国的国家、经济和安全利益」，也说支持台湾继续努力使武装部队现代化，并保持可靠的防御能力。

 前一周，虽然北京就美国对台军售宣布制裁相关承包商，但几个小时候，在制裁名单上的波音公司继续在美国政府批准下向台湾出售23.7亿美元鱼叉导弹系统。

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)

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