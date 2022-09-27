 美挺台参与国际民航组织 谁支持谁反对？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美挺台参与国际民航组织 谁支持谁反对？

国际民航组织大会27日於加拿大登场，各界聚焦的其中一个议题，是台湾能否参与该组织。美国交通部长布蒂吉格表态，呼吁让台湾有意义地参与该机构的工作。

USA | Kabinettsmitglieder | Pete Buttigieg

美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）星期二（9月27日）在国际民用航空组织大会（International Civil Aviation Organization) 上，呼吁允许台湾参与该机构。

（德国之声中文网）美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）星期二（9月27日）在国际民用航空组织大会（International Civil Aviation Organization) 上，呼吁允许台湾参与该机构，但此发言也引来中国政府的批评。

布蒂吉格在这个每3年一次的大会上说：「我们相信所有国际民用航空的重要利益相关者--特别是那些管理关键空域的利益相关者，如台湾--应该有机会丶有意义地参与国际民航组织的工作。」

根据路透社，对於布蒂吉格表态支持台湾，中国政府在国际民航组织的一位代表回应说：「美国的评论试图创造两个中国，一个中国和一个台湾。这有悖于联合国宪章。」。

台湾总统蔡英文27日则在推特上发布一段视频，写道：「当我们的世界级航空公司和机场准备迎接更多的旅客时，我们呼吁国际民用航空组织纳入台湾。让台湾参与是全球航空安全有效合作的关键，让乘客更加放心。」

twitter

还有谁支持？

除了美国外，这次大会的主办国加拿大的总理特鲁多（Justin Trudeau）今年5月在加拿大众议院接受质询时，曾表态支持台湾被纳入国际多边论坛与机构。加拿大众议院交通委员会与外交委员会於今年5月都无异议通过动议，支持台湾参加国际民航组织。

而立陶宛丶捷克等多国的议员也纷纷在过去几周，表态支持台湾参加国际民航组织。其中，来自30个国家的142位国会议员参与了欧洲地区「福尔摩沙俱乐部」（Formosa Club）9月20日发起的连署，表示台湾是连结东北亚与东南亚的重要空中交通枢纽，台北飞航情报区（FIR）与福冈丶马尼拉丶香港和上海飞航情报区邻接，所以台湾是全球航空网络不可或缺的一环。该连署声明指出，由於台湾被排除在国际民航组织的会议丶活动与机制之外，所以无法即时获得该组织提供的全面资讯

本月稍早，台湾交通部长王国才在网络媒体《外交家》上发表的一篇评论文章中，呼吁国际社会支持台湾参与国际民航组织。他指出，台湾的台北飞行情报区是国际民航组织区域网络的一部分，台湾民用航空管理局（CAA）是负责整个区域的安全空中交通管理的实体。

王国材写道，中国今年8月在台湾周围进行军事演习，此举影响了国际航线，危害了台北和邻近地区的航空安全。他补充道：「为了避免危险和缓解安全问题，台湾民航局不得不匆忙制定计划，引导飞机，包括许多外国飞机，离开丶抵达或经过台北地区。」

Kanada Ottawa | Justin Trudeau stellt neues Waffengesetz vor

这次大会的主办国加拿大的总理特鲁多（Justin Trudeau）今年5月在加拿大众议院接受质询时，曾表态支持台湾被纳入国际多边论坛与机构。

王国材说这种情况给航空公司带来了额外的费用负担，因为他们需要采取更长和更昂贵的旅程，并大大增加了不可预见的风险。

（路透社丶外交家）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Former U.S. Secretary of State Mike Pompeo gives a speech in Taipei, Taiwan, March 4, 2022. REUTERS/Ann Wang REFILE - QUALITY REPEAT

蓬佩奧訪台稱台是獨立國家 籲美中經濟脫鉤 27.09.2022

美國前國務卿蓬佩奧訪台，週二（9月27日）他在一場論壇發表演說時再稱，「台灣不需宣布獨立，因為已經是個獨立的國家」，並呼籲美國與中國經濟脫鉤，轉向台灣。此前，中國官媒發文再指控蓬佩奧訪台是為圖謀私利。

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 15: U.S. President Joe Biden speaks at the United We Stand Summit in the East Room of the White House on September 15, 2022 in Washington, DC. Faith leaders, civil rights leaders and activists attended the summit which focused on new government efforts to respond to violence and hate crimes. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

拜登对台立场与美政策不同调 专家：「战略混乱」 19.09.2022

美国总统拜登18日第四度公开称美国在中国武力犯台时，会派兵协防台湾。部分专家告诉德国之声，拜登此举恐制造「战略混乱」，并为中国提供在台海挑起危机的藉口。

February 4, 2021 - Taiwan Strait - The United States Navy sent a guided-missile destroyer through the Taiwan Strait on Thursday, the first time a US warship has gone through the waterway that separates China and Taiwan during the Biden administration. The Japan-based USS John S McCain made the routine transit in accordance with international law, Lt. Joe Keiley, a spokesperson for the US Navy's 7th Fleet, said in a statement. (Credit Image: © U.S. Navy/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

拜登誓言协防台湾后 美加两军舰通过台海 21.09.2022

这是美国总统拜登表明若有必要，美国将协防台湾后，有美国军舰通过台湾海峡。儘管第七舰队称这是例行性通过，敏感时机仍引发关注。尤其日前第七舰队司令警告称，他认为中国有能力封锁台湾。

广告

评论分析

时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。

长平观察：“十户长”，一夜退回到秦朝？

一份“十户长”征集令引起人们关注。时评作家长平认为，今天的政治并非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。  