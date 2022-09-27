美挺台参与国际民航组织 谁支持谁反对？

（德国之声中文网）美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）星期二（9月27日）在国际民用航空组织大会（International Civil Aviation Organization) 上，呼吁允许台湾参与该机构，但此发言也引来中国政府的批评。

布蒂吉格在这个每3年一次的大会上说：「我们相信所有国际民用航空的重要利益相关者--特别是那些管理关键空域的利益相关者，如台湾--应该有机会丶有意义地参与国际民航组织的工作。」

根据路透社，对於布蒂吉格表态支持台湾，中国政府在国际民航组织的一位代表回应说：「美国的评论试图创造两个中国，一个中国和一个台湾。这有悖于联合国宪章。」。

台湾总统蔡英文27日则在推特上发布一段视频，写道：「当我们的世界级航空公司和机场准备迎接更多的旅客时，我们呼吁国际民用航空组织纳入台湾。让台湾参与是全球航空安全有效合作的关键，让乘客更加放心。」

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还有谁支持？

除了美国外，这次大会的主办国加拿大的总理特鲁多（Justin Trudeau）今年5月在加拿大众议院接受质询时，曾表态支持台湾被纳入国际多边论坛与机构。加拿大众议院交通委员会与外交委员会於今年5月都无异议通过动议，支持台湾参加国际民航组织。

而立陶宛丶捷克等多国的议员也纷纷在过去几周，表态支持台湾参加国际民航组织。其中，来自30个国家的142位国会议员参与了欧洲地区「福尔摩沙俱乐部」（Formosa Club）9月20日发起的连署，表示台湾是连结东北亚与东南亚的重要空中交通枢纽，台北飞航情报区（FIR）与福冈丶马尼拉丶香港和上海飞航情报区邻接，所以台湾是全球航空网络不可或缺的一环。该连署声明指出，由於台湾被排除在国际民航组织的会议丶活动与机制之外，所以无法即时获得该组织提供的全面资讯

本月稍早，台湾交通部长王国才在网络媒体《外交家》上发表的一篇评论文章中，呼吁国际社会支持台湾参与国际民航组织。他指出，台湾的台北飞行情报区是国际民航组织区域网络的一部分，台湾民用航空管理局（CAA）是负责整个区域的安全空中交通管理的实体。

王国材写道，中国今年8月在台湾周围进行军事演习，此举影响了国际航线，危害了台北和邻近地区的航空安全。他补充道：「为了避免危险和缓解安全问题，台湾民航局不得不匆忙制定计划，引导飞机，包括许多外国飞机，离开丶抵达或经过台北地区。」

王国材说这种情况给航空公司带来了额外的费用负担，因为他们需要采取更长和更昂贵的旅程，并大大增加了不可预见的风险。

（路透社丶外交家）

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