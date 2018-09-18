美指俄破坏对朝制裁 两国安理会上唱反调

(德国之声中文网) 美国驻联合国大使尼基·黑利週一(9/17)在安理会上谴责俄罗斯向独立的联合国专家施加压力，要求修改关于朝鲜制裁的报告。她说原报告中有俄罗斯多次违反制裁的证据。

联合国安理会对朝鲜不断升级的核弹道导弹计划施加了严厉制裁，包括切断佔朝鲜贸易额的90％的所有出口，并禁止外国公司僱用朝鲜员工。

黑利说，俄罗斯的违规行为是「系统性的」，包括透过船隻对船隻转移违禁物品，像是主要的石油，还有煤炭等其他各种商品。她提到了俄罗斯船隻Patriot被拍摄下将精炼石油转移到朝鲜船隻，并指控莫斯科试图掩盖俄罗斯还有其他国家公民犯下的违法行为。

黑利说，美国不同意联合国发布「变质」的报告。该报告删除了对俄罗斯的指控，并要求公布最初的版本。

俄罗斯大使奈班齐亚反驳说，专家小组的工作变得越来越政治化，被华盛顿观点绑架，并没有考虑到俄罗斯的角度。他说：「我们坚持要求在文件中反映我们的立场。」他表示，15个安理会成员，包括美国代表团和专家都认同新版的报告，但是黑利却在隔天要求暂停报吿。他强调是美国阻止了报告发布，「球在美国那边」。

美国代表团后来发表声明说：「没有任何一位美国专家同意俄罗斯的变质报告版本。」

黑利在安理会上表示，「与朝鲜的艰难、敏感的谈判正在进行当中。」她说美朝峰会让朝鲜踏上往无核化的道路，但在到达目标前，不能放鬆全球制裁。

奈班齐亚则反驳说：「不可能只通过制裁和对平壤的施压来解决半岛核问题。」他指责美国利用制裁监督机制来惩罚朝鲜。他也重申朝鲜去核的努力，包括停止导弹和核试验、拆除导弹发动机试验场、开设联络处，以及两韩週二(9/18)开始的第三次峰会。他也强调谈判是「双向的」，朝鲜付出应得到回报，并呼吁建立「信任措施」、签署和平条约正式结束韩战。他还说，安理会还可以考虑设立临时豁免制裁措施，以开展促进朝韩合作的项目。

中国驻联合国大使马朝旭表示，北京仍致力于实施制裁和对话。 他说：「对抗是死路一条。诉诸武力只会给半岛带来灾难性的后果。」

中国是朝鲜最亲密的盟友，认为安理会应该採取行动，在适当时机根据平壤的无核化进程取消制裁。 马朝旭说：「这个委员会应该团结一致，履行历史赋予的责任，推动东北亚的无核化和持久和平。」

夏立民/罗法 (美联社、路透社、法新社)