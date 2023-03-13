 美指俄機攔截其無人機致墜毀 莫斯科否認 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.03.2023

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美指俄機攔截其無人機致墜毀 莫斯科否認

美國稱俄羅斯戰機14日在黑海上空撞擊其偵查無人機螺旋槳，迫使美國出手擊落自家的無人機。對此，美方譴責俄羅斯行為「魯莽」，俄羅斯則否認了美方說法。具體發生了什麼？雙方怎麼說？

圖為俄羅斯蘇愷三十 (Su-30)戰機於2019年時於莫斯科進行飛行演示。

圖為俄羅斯蘇愷三十 (Su-30)戰機於2019年時於莫斯科進行飛行演示。

（德國之聲中文網）美國駐歐非空軍司令部週二（3月14日）發布聲明表示，當日有兩架俄羅斯蘇愷-27戰機，攔截了一架正在黑海上空，執行例行任務的美國無人偵察機。

中歐時間早上7點03分（格林威治標準時間6點03分），其中一架俄國戰機撞擊了美國MQ-9死神偵察機的螺旋槳，導致美軍被迫將自家無人機擊落至該海域。

聲明還表示，在碰撞發生前，兩架俄機數次向MQ-9傾倒燃料，並在無人機前做出不安全的飛行動作。

美方譴責，此舉反映俄羅斯行為「不專業、不安全，且魯莽」。美國駐歐非空軍司令漢克（James Hecker）在聲明中表示：「事實上，俄方這種不安全和不專業的行為，幾乎導致兩機都墜毀。」

北約歐洲盟軍最高指揮官兼美國陸軍上將卡沃利（Christopher Cavoli）已向北約簡報了該起事件，而這也是自俄羅斯入侵烏克蘭以來與美國首次發生類似事件。

圖為美軍方於2015年停在阿富汗坎達哈機場（Kandahar Airfield）的MQ-9死神無人機。

圖為美軍方於2015年停在阿富汗坎達哈機場（Kandahar Airfield）的MQ-9死神無人機。

雙方說法分歧

俄羅斯國防部同日表示，該區上空是俄方對烏克蘭「特別軍事行動」的一部分、俄方早已宣布禁止進入，是美軍無人機闖入，才導致俄方緊急出動戰鬥機進行攔截。

俄羅斯國防部否認其飛機與美方無人機有所接觸，稱無人機是在「急劇旋轉」後墜毀：「俄羅斯戰鬥機沒有使用機載武器，沒有與無人機接觸就安全返回俄方機場」。

對於該碰撞事件，白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，俄羅斯在相關區域的攔截行動並不罕見，但造成無人飛機墜毀是第一次。

柯比也表示，美國總統拜登（Joe Biden）已透過國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）的簡報獲悉此事，美國國務院官員也將就此事，直接與同等級的俄方官員進行交涉，「表達我們對此不安全、不專業攔截的關注。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）稱此事件為「公然違反國際法」，而該院14日也已為此召見俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）、向其表達抗議，並透過美國駐莫斯科大使特雷西（Lynne Tracy）向俄方轉達華盛頓的不滿。

據路透社報導，因為該事件發生在俄羅斯與烏克蘭等國接壤的黑海，各方莫衷一是，故將難以就此事件進行獨立核實。

（美國歐非司令部、美聯社、法新社等）

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