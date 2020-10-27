美拟限制资金入股中企 海康威视恐被影响

(德国之声中文网) 美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）提出立法，阻止被华府列入黑名单的中国企业进入美国资本市场，对依赖美国投资者提供资金的中国企业形成威胁。

卢比奥周一 (10月26日) 晚些时候提交的这项法案将禁止美国投资银行、退休基金、保险公司入股被商务部列入贸易黑名单的中国企业，或入股被美国国防部指为由中国军方支持的企业。

立法若通过，被列入黑名单的中国公司也将在一年的宽限期后，被禁止在美国交易所交易。

卢比奥在提供给路透社的声明中说: 「中共对美国资本的剥削，对美国经济和的国家安全而言是清楚且持续的风险，必须被解决。」

这项立法可能影响的对象包括监控摄像头制造商海康威视，一家因涉及参与中国打压新疆少数民族穆斯林而在6月被列入贸易黑名单的中国公司。被美国五角大厦判定和中国军方有所联系的中国通信和中国移动也可能受到影响。

周二，美国跨党派参议员也提出决议案，有意宣布中国打压维吾尔人的行为是「种族灭绝」(genocide)。但由于下周很快就要举行大选，参议院成员面临换届，这项议案很可能不会在换届前通过。

华尔街的黑暗日

在前总统雷根麾下担任过白宫高官的罗宾逊(Roger Robinson)说: 「有些华尔街人士曾以为在中国大陆上市的中国公司可以不受限制的通过指数基金(ETF)进入美国资本市场，有如通过没有法规也不受审查的后门一般。对那些人来说，这是黑暗的一天。」

国会和特朗普政府近日加强打击那些享有美国投资者支持、却不遵守美国规则的中国企业。8月，美国证券交易委员会和美国财政部官员敦促总统特朗普，若中国公司无法在2022年1月前达成审计标准，不论是已经上市还是准备上市者都要被除牌。

美国参议院5月一致通过一项法案，有望要求中国公司遵守美国审计标准与法规，否则不得将股票在美国股市上市。

张慈/杨威廉 (法新社、路透社)

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



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