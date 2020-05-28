 美拟逐数千中国留学生 学界忧北京反制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.05.2020

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时政风云

美拟逐数千中国留学生 学界忧北京反制

中美角力持续升温，继贸易战、互逐记者、疫情追责及香港问题后，学界成为最新战场。美国为防间谍与知识产权盗窃，或将排除有军方有关的中国学生，外界关注中方会否反制。

Trump und Xi auf Bildschirm (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

（德国之声中文网）路透社引述消息人士报导，美国政府计划撤销与中国军方有关的中国研究生签证，受影响人数料多达3000至5000人。政策一旦实施，现时身在美国的中国学生将被驱逐出境，而在美国境外的学生则会被禁止入境。

报导指，有关措施自去年开始讨论，目的是打击一些中国公民，涉嫌在美国大专院校从事间谍与盗取知识产权的活动。

理工生首当其冲

中国是在美国际留学生的最大来源国，为美国经济贡献了近140億美元。目前有约36万名中国人在美留学，当中有13万人是研究生，占所有国际研究生的36%。

《纽约时报》最先报导有关提案，预计毕业于中国军方院校的7所大学将受波及，包括：北京科技大学、背景航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学及西北工业大学。目前未知与军方关系密切、但不直属军方的院校是否在打击范围内。

Campus der Yale-Universität (imago/Xinhua)

美学界反对

对此，美国大学和科研机构表示反对，因为會損害他們招收中国学生而获得的经济利益，也担心北京会采取对等行动限制其师生进入中国。

美联社指官员了解院校的忧虑，强调措施只针对有重大间谍活动或知识产权盗窃风险的学生，但官员没有交代最终会有多少人被开除，尽管他们说这只是中国学生中的一小部分。

但这无法释除学界疑虑，美国教育委员会负责政府关系的主任斯普雷泽（Sarah Spreitzer）说：「我们非常担心这将会在多大范围内实施，我们担心这可能会传递出一个信息，即我们不再欢迎来自全球各地的优秀学生。」

她表示目前未获得细节，还不清楚当局针对什么类型的大学、何谓与中国军方有关系的大学，但直言如果情况转换过来，即他国对接受美国国防部资助的美国大学学生进行限制，将影响到很多学校。

Donald Trump (Reuters/J. Ernst)

《环时》：特朗普甩锅

中国网民对此有不同意见，有人斥美国大行种族主义，质疑美国指中国学生是间谍「欲加之罪何患无辞」；有人指「华人教授们赶紧回国搞建设吧，美国梦碎了」、「不要在那里为了美国绿卡而出卖国家的利益」；也有人关心留学生的前途「在爱国情绪之后，我想说的是，这些学者和学生的学业、学位怎么办？」。另外，有网民反问「有航班吗？」，讽刺中国民航部门的五个一政策，令大量留学生滞留海外无法回国。

《环球时报》引述中国外交学院国际关系研究所教授李海东表示，特朗普选情及国内疫情很糟糕，他不断在美国社会制造「中国对美国构成安全威胁」的话题，是为了自保而「甩锅」。

李海东又指，如果3000名中国研究生真的被驱逐，是一个很大的外交事件，中方一定会作出反应，不排除作出对等的反制措施。

李澄欣（综合报导）

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