美拟禁中国联网汽车 加码限缩AI科技出口

围绕著“国安风险”的美中科技战继续扩大，美国商务部长透露可能禁止中国联网车辆进口；与此同时，部分美企供货给华为的许可被撤销，还有消息称美方在考虑对先进AI模型实施出口管制。

（德国之声中文网）美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）週三（5月8日）表示，美国可能采取“极端措施”，禁止或限制中国制的联网车辆。美国今年2月开始调查中国进口汽车是否对美国构成国安威胁，调查程序来到检视公众意见的阶段；路透社指出，雷蒙多的说法是此调查启动至今，美方首度透露会考虑禁止进口中国联网汽车。

“我们必须消化所有数据，再决定我们希望采取什么行动……我们可以采取极端的措施，也就是不允许任何中国联网汽车进入美国。”雷蒙多补充道，美国也可能寻求其他减缓风险的做法，例如贸易保障措施、护栏条款等。

美国总统拜登多次表明会采取行动避免中国车辆大量涌入美国市场，不过白宫2月曾表示，要决定对中国车辆采取何种措施，为时尚早。当前美国对中国进口车課征27.5%的关税，部分议员主张还应该再调高。

美方对中国联网汽车展开调查的理由是它可能“大量搜集驾驶和乘客的敏感数据，且经常透过镜头和传感器纪录美国基础建设的详细资讯”。

雷蒙多也在美国众院听证会上表示，中国联网汽车对美国人搜集的资讯令人担忧，这些数据可能包含“他们是什么样的人，在车里说什么话，去什么地方，开车的行为模式”，而美国政府必须“正视威胁”。

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对汽车业者而言，要彻底改造技术系统以缓和国安疑虑，恐怕并不容易。

代表通用汽车、丰田、福斯集团等企业的贸易团体“汽车创新联盟”4月30日提交文件称，汽车业者盼能针对联网汽车研发出一个通讯科技和服务系统的框架，适当降低中国设计的系统带来的风险；不过，汽车系统的软硬件部件在预先生产阶段都经过广泛的工程设计、测试和验证过程，一般来说很难直接替换成其他供应商的系统和部件。

针对美国对中国车辆的调查，中国外交部发言人毛宁3月曾批评美方“大搞贸易保护主义”、“把经贸问题政治化”。

消息：美考虑限制中国使用先进AI模型

美国对中国的限制领域除了联网汽车，还有先进半导体和人工智能。路透社8日的独家报道引述3名不具名知情人士，称美国商务部考虑管制先进、封闭源代码的AI模型出口到中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗等国。

近期美国各大科技巨头纷纷发展AI模型，主要企业包含开发出ChatGPT的OpenAI、Google旗下的DeepMind等。报道指出，现在美国可说几乎没有法规监管企业把AI模型销售给全世界任何对象；美国情报机构和部分学者担心，美国的敌手可能运用这些模型来发动更快、更有效率的大规模网络攻击，甚至制造强大的生化武器。

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知情者称，美方可能要求，若一个AI模型训练所需的运算能力达到一定的门槛，开发商就必须向商务部通报其研发计划和测试结果；换言之，哪些AI模型会受到出口管制影响，取决于它的运算能力是否超过美国规定的上限。目前尚无已发表的AI模型达到该门槛，但据研究机构EpochAI的估计，Google的Gemini Ultra可能接近上限。

华府智库新美国安全中心（CNAS）的AI政策专家菲斯特（Tim Fist）认为，在美国研拟出更好的办法来衡量AI模型的能力与风险之前，设下运算能力门槛是“很好的暂时措施”。

白宫前官员贾法（Jamil Jaffer）则表示，关切重点应该放在AI模型的国安风险和使用的意图，而非对运算能力设置上限。

消息人士强调，针对AI模型的管制方案尚未底定。不过，这类管制并不易实施，因为许多模型属于开放源代码，难以透过出口管制来限制；至于对更先进、封闭源代码模型的限制，则会面臨难以订定适当管制標准的难题。AI政策专家菲斯特还补充道，中国AI软件的进展可能只比美国慢2年左右。

对于美方可能的AI模型管制，中国大使馆称这是“典型的经济胁迫和单边霸凌”，中国坚决反对，将采取必要行动维护权益。

美国进一步限制企业供货给华为

为防止美国科技落入中国军方手中、危害美国利益，美国政府过去2年来公布一连串出口管制政策，限缩了中国取得半导体制造设备和先进AI芯片的管道，拖慢中国发展半导体产业的进程。

週二（7日），美国商务部表示已撤销部分企业的出口许可，进一步限制美国芯片业者销售特定的产品给中国科技巨头华为。美方并未具体指出哪些企业的许可被取消，但据英国广播公司、彭博、路透社等媒体消息，高通（Qualcomm）、英特尔（Intel）都受到影响。

事实上，美国此举正是在华为刚发表第一款具AI功能的笔电MateBook X Pro之后，该产品搭载了英特尔的Core Ultra 9处理器；此事遭美国议员质疑，美国政府容许了英特尔出口芯片给华为。

8日，美国商务部长雷蒙多告诉路透社：“华为是个威胁……假如某个芯片原本已经获得我们许可出口，但现在发现它具备AI功能，那我们就要撤销许可。”

中国外交部则重申反对美国的出口管制，批评美方“泛化国家安全概念……无理打压中国企业”。

华为早在2019年5月，就遭美国以国安风险为由纳进实体清单，若美国企业欲销售受出口管制条例規范的产品给华为，就必须获得许可。（资料照） 图像来源: Joan Cros/NurPhoto/picture alliance

（综合报道）

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