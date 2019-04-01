美拟扩大伊朗制裁 石油买主恐遭殃

(德国之声中文网) 美国高层官员在周一(4月1日)对路透社透露，美国很可能在今年五月，也就是特朗普宣布退出《2015伊朗核协议》届满一周年之际，宣布对伊朗的新一波制裁。他说:「我们单纯希望寒蝉效应可以持续下去。我们希望企业会感到在这个时间点跟伊朗做生意不是个好主意。」

伊朗核协议是在奥巴马执政期间，美国与英国、德国、俄罗斯、中国、伊朗共同签订，旨在以放松经济制裁为交换条件，限制伊朗在核武方面的发展。

「在周年届满之际，我们做得越多越好。」这位匿名官员说，但也补充说要一并实施制裁需要时间，而美国财政部正在研究如何实施。

隔日，伊朗外交部长扎里夫(Mohammad Javad Zarif )批评，特朗普针对伊朗提出的「最大压力政策」是「经济恐怖主义」，在伊朗遭遇罕见洪灾时阻拦设备，包括救援直升机，对伊朗红新月组织的救援行动形成阻碍:「已经不只是经济战，而是经济恐怖主义。」

3月19日开始的连日暴雨让伊朗无法负荷，氾滥成灾，截至4月1日为止，有45人罹难。

豁免名单松动

过去美国曾经用过的方法，是对伊朗输出的石油做出限制。伊朗是石油输出国组织(OPEC)的第四大产油国。

华府先前将8个国家列在向伊朗购买石油的豁免名单上，但是该匿名官员表示，美国有权更动这个名单，甚至完全不给予任何国家豁免。他说:「我想这是我们正在前进的方向。」

美国官员曾经表示他们的目标是让伊朗的石油输出量递减至零，该匿名官员说，这个目标始终没有改变。

总部设在美国风险咨询公司「欧亚集团」今年初分析指出，美国退出伊朗核协议满周年时，中国、印度、日本、韩国、土耳其的豁免资格有望延续，但是意大利、希腊与台湾很有可能会被踢出豁免名单。

罗法/夏立民 (路透社、德新社)