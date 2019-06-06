美拟对台军售 四项目逾20亿美金

(德国之声中文网)四位消息人士向路透社表示，美国正在准备将逾20亿美金的坦克车与武器卖给台湾，并且已经透过非正式管道通知国会。在中美关系紧张的背景下，美国此举很可能会触怒中国。

这个可能的军售项目包括: 108辆M1A2战车，价值20亿美金；1,240枚拖式飞弹，价值2.99亿美金；409枚标枪飞弹，价值1.29亿美金；250枚刺针防空飞弹，价值2.23亿美金。

今天稍早，台湾国防部与外交部证实，台湾方面已经向美国提出上述四项军售案的「发价书需求信函(LOR or LOA)」。

曾在马英九执政时期担任国防部长、现在在中山大学担任教授的杨念祖告诉德国之声，他推测美国的行政部门已经完成了军售清单，准备送去国会:「这一次军售是(台湾)陆军去年就已经规划，提出购价书或采购意愿。美国能够在这个项目上面，能够这么快做出这个程序上的决定，速度是比较快的。」他说，根据美国的惯例，行政部门正式通知国会之后，若国会没有提出反驳意见，军售案便会在90天后自动生效。

另外，杨念祖认为，由于台湾最近在推动国防自主，也就是台湾想要引进外国技术，自己制造海军的潜舰，台湾后续与美国的采购项目并不多。

美国扩大对外军售

美国是台湾武器的主要供应者。美国虽然与台湾没有正式邦交，但是在国内却有《台湾关系法》要求支持台湾自我防卫的能力。

台湾一直想要更新现有的美制战车，包括M60巴顿战车。台湾总统蔡英文三月说，美国想要提高台湾抵御中国威胁的能力，对台湾购买新武器的要求给予正面回应。

国务院负责外国军售的发言人对路透社表示，在美国国会正式得到通知之前，美国政府不会评论可能发生或是正在进行中的军售案。

2018年，特朗普推出了一项众人期待已久的美国武器出口改革计划，旨在扩大美国对盟国的军售，预料会振兴美国国防产业并且创造更多就业机会。

这个政策的幕后推手之一是纳瓦罗(Peter Navarro)。对中政策上抱持鹰派立场的纳瓦罗，曾在三月美国总统视察利马与俄亥俄州坦克工厂之前，为《纽约时报》撰写评论时，提及美国可能会卖坦克给台湾，而那些坦克就是在这些厂区制造。

但是中国一向不支持美国把武器卖给台湾。6月2日，中国防长魏凤和在香格里拉对话中说: 「如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队必将不惜一战，必将不惜一切代价，绝不承诺放弃武力。」

罗法/杨威廉(路透社等)