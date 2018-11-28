美拟制裁新疆书记 中国高官:北京将报复

(德国之声中文网) 中国驻美大使周二(11月27日)表示，如果美国针对涉嫌侵犯人权的新疆高官展开制裁，中国将「按比例」进行报复，并说，北京在该地区的政策是对恐怖分子的「再教育」。

中国驻美大使崔天凯在接受路透社采访时，拿中国在新疆的行动与美国军队在伊拉克与叙利亚和伊斯兰国战斗相比，认为中国打击国际恐怖主义的努力被用双重标准对待。

他说:「你能想象负责打击伊斯兰国的美国官员受到制裁吗？如果采取这种行动，我们必须进行报复。」但他没有详细说明中国可能采取的具体行动。

崔天凯说:「美国是用导弹和无人机杀死恐怖分子，我们则是试图重新教育他们之中的大多数人，试图将他们变成可以恢复普通生活的正常人。」

有关中国会如何报复美国可能对新疆党委书记陈全国的制裁，他说:「我们会看状况按比例回应」。他的评论是目前中国官方发表过的最强烈的回应。

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按特朗普政府的风格，因为人权进行制裁将是相当罕见的举动，特别是此案涉及陈全国这样的高级官员。尤其目前特朗普政府正与中国进行贸易战，同时也寻求北京协助解决朝鲜半岛核武僵局。

《全球马格尼茨基法案》允许美国政府针对世界各地的人权侵犯者进行制裁，透过冻结其美国资产，发布美国旅行禁令以及禁止美国人与其做生意等方式进行。

中国当局经常否认在新疆存在种族或宗教迫害。他们表示，严格的安全措施，像是警察检查站、拘留中心和大规模DNA收集等被批评者指为近乎戒严的做法，都是打击极端主义团体的必要手段。

中国起初全面否认有相关拘留设施，但近来官员们表示，一些犯有「轻微罪行」的公民会被送往职业训练中心，以改善就业机会。

指证历历

週一在华盛顿举行的记者会上，一名维吾尔族妇女，29岁的米娜 (Mihrigul Tursun)告诉记者，她在新疆拘留中心待了10个月，经历过身体和心理上的折磨，包括绑在椅子上的电刑。

她说自己的三个孩子在她被拘留期间被带走，四个月大的儿子在政府拘留期间没有原因就死了。她也目睹了9名妇女在被拘留的三个月内死亡，包括染病后被拒绝医治而死亡。

她否认中国政府声称拘留设施是为了「职业训练」的说法。她说在里面接触到的其他几十名妇女有许多是受过良好教育的专业人士，如教师和医生。

虽然许多自「再教育营」被释放的人已经开始与媒体分享类第一手资料，但在中国对新疆的公开报导施加限制的情况下，媒体很难核实消息，外界也很难对新疆人权状况做出完全独立的评估。

联合国人权事务主任巴切莱特别呼吁中国允许人权监察员进入新疆，北京的回应则是希望他尊重中国主权。

夏立民/罗法 (路透社)