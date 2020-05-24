美拟制裁北京 彭定康吁G7讨论香港

(德国之声中文网) 美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周日 (5月24日) 接受美国媒体NBC采访时警告，如果中国政府仍执意通过《港版国安法》的话，美国将对中国祭出制裁。他说：「如果中国全面掌控香港，我很难想像香港能继续扮演亚洲金融中心的角色。」

奥布莱恩说，如果中国强行通过《港版国安法》，这将是一个巨大的错误，并警告国际金融公司恐因此而决定离开香港。他表示，一旦情势发展到这样的程度，美国国务院将无法保证香港仍保有一个高度自治，华盛顿也会因此被迫更改香港在法律上的定义。

奥布莱恩警告，一旦中国通过《港版国安法》，美国将对中国政府实行制裁。他说：「中国仰赖全球各国的资本，不过当他们无法透过香港继续取得国外资本时，这对习近平与中国共产党都会是个严重打击。」

彭定康吁G7将香港行议程

末代港督彭定康 (Chris Patten) 同一天在英国《金融时报》中写道，英国应该确保7大工业国在6月召开会议时，会在议程中讨论中国意图通过的《港版国安法》。他说，英国与其他G7成员国应该要公开反对中国国家主席习近平，将他标志为「开放社会的公敌」。

他写道：「在全球各国忙於对抗新冠疫情的同时，习近平撕毁了《中英联合声明》。」除此之外，彭定康与全球各国超过200位政治人物周日也发布联合声明，谴责中国强推《港版国安法》，表示此举是对香港的自治权丶法制与基本自由的全面性攻击。

他们写道：「此法让一国两制命在旦夕。促使香港人上街抗争的主因，是他们对於未来的强烈担忧，严厉的国安法只会迫使他们将抗争全面升级，而这将摧毁香港成为一个开放的中国国际城市的可能性。」

英国台湾提出扩大接纳港人可能性

英国《卫报》周日报导，英国御用大律师（QC）佛朗斯曼（Laurie Fransman) 近期提出一项法律建议，指英国的国籍法自1984年以来不断演进，已扩大承认居留权，连持有「英国国民海外护照」(BNO) 的持有者都已具有居留权。

该法律建议直指，英国内阁声称《中英联合声明》的内容禁止英国让持有「英国国民海外护照」的香港人获得英国居留权是不对的。

《卫报》报导指出，由英国保守党议员希利（Bob Seely) 与艾哈迈德．汗（Imran Ahmad Khan) 为首的保守党党员已收到这份法律建议，并已致函保守党籍的内政大臣派特尔（Priti Patel) ，强调有鉴於香港局势持续恶化，内政部应该重新检视「英国国民海外护照」的地位。

他们写道：「现在《港版国安法》已出炉，这也表示《中英联合声明》已名存实亡，因此英国政府应该明确考虑相关法律与实际依据。」

同一天，台湾总统蔡英文也透过脸书帐号发布声明表示，台湾与所有民主阵营夥伴与香港同在，并指出一旦香港情势发生变化，台湾政府可依据香港澳门关系条例第60条来停止适用该条例一部或全部。但蔡英文也强调，台湾不希望香港情势发展到那一步。

她写道：「在协助受到压迫的香港人民方面，港澳条例已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，台湾也会在既有的基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。」

香港保安局局长李家超与另外五名政府局处的处长周日晚间也陆续发表声明，重申他们全力支持中国人大所提出的《港版国安法》草案，强调会带领各纪律部队全面履行应有职责，竭力维护国家安全，并说周日发生的大规模抗争再次证明香港有通过国安法的必要与迫切性。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)