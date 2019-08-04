 美拟亚太部署导弹 北京怒批滋事 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2019

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时政风云

美拟亚太部署导弹 北京怒批滋事

在与访问悉尼的美国防长会谈之后，澳大利亚官方周一（8月5日）证实，该国不会成为美国在亚太地区部署中程导弹的基地。面对美国可能的国防大动作，北京也立即反击。

USA Mittelstreckenraketen (picture-alliance/abaca)

华春莹为中国国防辩护，表示相关政策都是出于「防御性目的」，不会对任何国家构成威胁。

（德国之声中文网）中国外交部5日针对美国几个月内可能在亚洲部署中程导弹回应，要美方「慎重行事」，不要造成紧张局势升级。

外交部发言人华春莹说:「中方绝不会坐视自身利益受损，更不容许任何国家在中国『家门口』滋事，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家安全利益。」

针对美国指控中国破坏印太地区稳定，她则回呛说，美国的「印太战略」才是在破坏亚太地区稳定。她说:「(美国)不断插手亚太地区国家事务，政治上挑拨离间，粗暴干涉他国内政；经济上自私自利，大搞以邻为壑；军事上投棋布子，不断强化军事同盟。」

DW.COM

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澳大利亚:不会成为美国中程导弹基地

美国防长埃斯帕（Mark Esper）上周末称，美国将考虑数月之内在亚洲部署中程导弹。但澳大利亚国防部长琳达·雷诺兹（Linda Reynolds）周一（8月5日）回应表示，美国导弹基地的选址尚不清楚，但是澳大利亚不会名列其中。她说埃斯帕没有说，澳大利亚也不想。

 "我直接问他，'是要提什么要求吗'，他说'没有'。" 雷诺兹在接受澳大利亚广播公司全国广播网采访时说。

 澳大利亚总理莫里森随后也确认了雷诺兹的信息，称澳大利亚不会成为美国导弹基地。

 "我们没有被问过，没有被考虑过，不会作为导弹基地，我可以确定这条底线。"莫里森周一在布里斯班接受采访时说。

在参加周末举行的会谈之前，埃斯帕表示他有意在亚洲各地部署可飞行约1000公里的导弹。美俄《中导条约》控制中程弹道导弹的扩散，它已经在上周五到期。

Australien | Premier Scott Morrison (imago-images/AAP/J. Carrett)

澳大利亚总理莫里森: 澳不会成为美国的导弹基地

 "现在我们可以自由发展500公里到5500公里射程范围的武器，这是我们之前所不具备的地面威慑力。" 埃斯珀对记者说。

美国发展中程导弹的野心增加了美中之间展开军备竞赛的可能性，令澳大利亚在其最重要的安全盟友和最大的贸易伙伴之间处于极其艰难的位置。

在周末举行的会议上，埃斯帕指责中国在该地区采取"具有侵略性"和"扰乱稳定的行为"。

作为回应，中国驻澳大利亚大使馆在一份声明中称，这是"无端攻击和污蔑"。

Deutschland US-Pershing II-Rakete in Mutlangen 1987 (picture-alliance/dpa/R. Schrader)

美制中程导弹

与此同时，莫里森表示澳大利亚可能加入美国所领导的波斯湾海军巡逻队，强调保护贸易航线安全的重要性。

"确保霍尔木兹海峡更加安全具有重要意义。"莫里森对记者说，"其目的是缓和紧张局势，而不是令其升级，这是我们和美国伙伴会谈的焦点。"

夏立民/张平/ 李鱼 （美联社）

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