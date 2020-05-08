美拒绝重谈贸协 中国投资降至十年低点 

(德国之声中文网) 美国总统特朗普表示，不考虑与中国重谈贸易协议。

他在被记者问及是否针对美中一月的协议重新谈判时说，他说: 「我对这件事不感兴趣。」他强调: 「让我们等着看他们(中国)能不能实践他们签订的协议。」

5月11日，中国官媒《环球时报》报导，中国政府高层透露，希望与美国重新讨论贸易协议的呼声升高。一方面是因为美国近日恶意批评中国，引发鹰派人士不满，想要采取报复手段；另一方面是一些人认为，中国在第一阶段贸易协议让步太多。

上周五，中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer)和财务长姆努钦 (Steven Mnuchin)通电话，双方确认将继续遵守第一阶段贸易协议。

中国对美投资放缓

美中关系全国委员会(National Committee on U.S.-China Relations)与美国顾问公司荣鼎集团(Rhodium Group)周一发布中美投资趋势2019年度报告。

报告指出，在中美关系持续恶化的大背景下，中国对美投资在2019年便达到了10年前全球金融危机以来的最低水平。

尽管中美在2020年初签订第一阶段贸易协定，为贸易关系铺设更好前景，但是在新冠肺炎疫情冲击下，短期前景变数增加。

《金融时报》报导，报告显示，今年第一季度，中国对美直接投资项目的价值下降至仅2亿美元，远低于2019年的平均每季度20亿美元。

报告解释，中国对美直接投资在疫情爆发之前就已经有下降迹象，到了2019年还持续下降的原因，可能包括中美关系紧张、美国加强监管、中国对外投资限制等。

张慈/邹宗翰 (路透社、法新社)