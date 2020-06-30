美拒绝新疆强迫劳动商品 扣押髮制品达80万美元

(德国之声中文网) 美国网媒Axios周三 (7月1日) 报导，美国海关与边境保护局表示，他们因怀疑一批来自中国新疆的假发与其他发饰产品可能是强迫劳动的产物，决定阻止这批价值80万美元的产品出货。

该局处於6月17日发布了一个声明，下令美国所有港口都扣押由南疆一间名叫美馨髮制品有限公司 (Lop County Meixin Hair Product Co.) 出口至美国的产品。在这个声明发出不久後，美国纽华克港便扣押了一批由美馨出口至美国的假髮与其他发制品，总价值约80万美元。

美国海关与边境保护局的一个声明指出，他们找到不少证据显示该批髮制品与新疆再教育营中的强迫劳动有很强的连结。任何公司的产品在入关被扣押时，通常有机会可以提供证据来证明该批产品与强迫劳动无关。

美国海关与边境保护局助理局长史密斯 (Brenda Smith) 在一个声明中表示：「这批产品的生产过程已严重违法人权，我们希望透过扣押这批产品向全世界发出一个强烈讯息，也就是任何试图与美国做生意的公司都必须明白，美国不容许其供应链中含有任何不人道的元素。」

今年五月，自由亚洲电台报导指出不少髮制品公司的供应链中，都含有新疆强迫劳动所生产的产品，而新疆当地的髮制产业近年也快速发展。维权组织质疑，当地不少假髮制品可能都与再教育营内的关押者有关。

华盛顿警告企业勿与侵犯新疆人权的中企合作

同一天，美国国务院丶财政部丶商务部与国土安全部发布联合声明，警告美国公司应该检视他们与中国的供应链中是否有中国在新疆与其他地区进行人权侵害的元素。周三对美国公司发布的声明将凸显美国企业丶个人或组织在与侵犯人权的中国机构打交道时得面临的风险。

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 发布声明，表示各企业老板应该仔细阅读这份声明，并充分了解支持人权迫害可能对他们公司在名声丶经济与法律上带来的风险。

美国国务卿蓬佩奥 (Mike Pompeo) 发布声明，表示各企业老板应该仔细阅读这份声明，并充分了解支持人权迫害可能对他们公司在名声丶经济与法律上带来的风险。

美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 也发布新闻稿，批评中国对新疆维吾尔人及其他少数民族的迫害，包含反乌托邦式的监控与强迫劳动。

美国四个部门的联合声明除了呼吁企业重新检视供应链，也要求他们充分了解将强迫劳动产品销售至国内外会带来的各项风险。

对於美国基於强制劳动对新疆的出口产品进行制裁一事，中国外交部今年五月曾公开驳斥这项作法，再次重申新疆事务是中国的国内事务。

杨威廉/张慈 (综合报导)

