美拒六国会谈 白宫愿举行第三次特金会

(德国之声中文网) 俄罗斯总统普京在上周四 (4月25日) 结束与金正恩的首次会谈后，曾建议美朝重新考虑透过多国会晤模式来讨论朝鲜半岛去核化的议题。 普京表示，金正恩愿意在有多国协议保证他的安全之情况下，放弃核武。

然而，波顿接受福斯电视网访问时表示，他认为金正恩希望与美国进行一对一的联系，而这也是我们已提供给他的选项。 波顿也说，特朗普愿意与金正恩展开第三次高峰会。 他表示: 「特朗普强烈希望能与朝鲜进行第三次峰会，他认为他与金正恩仍关系良好。 反观，我们过去已试过六国会谈的模式，但却是失败收场。 」

此前，美国与中国、韩国、日本、俄罗斯与朝鲜曾于2003年8月针对朝鲜去核武化展开六国会谈，朝鲜也曾在2005年9月承诺终结其核武研发系统，并以此换取安全、经济发展与能源等多项福利。 但美朝之间在经济制裁上的歧见，导致该項谈判破局，朝鲜也在2006年10月进行了首次核子测试。

此外，波顿也说特朗普无法接受金正恩期望的以阶段性去核武换取部分经济制裁的解除，强调过去的政策都显示这样的提案是不可行的。 他说: 「过去的阶段性去核武策略全都以失败收场。 我们在金正恩与他父亲的时期都曾阶段性的解除经济制裁，但他们却没因此依承诺完成阶段性的去核武。 」

2006年在朝鲜完成测试后的数周，六國重启去核武化谈判，并于2007年2月达成协议，承诺朝鲜在收到4亿美元的援助之情况下，会摧毁其核子研发设备，并允许国际视察团队前往朝鲜检验成果。 然而，朝鲜在2008年12月拒绝接受美国提出的验证程序，使各界期盼施行朝鲜半岛全面去核武化的愿望再次破灭。

特朗普与金正恩在新加坡与河内进行的两次峰会，都无法针对去核武化建构出完整时程，而金正恩在俄罗斯与普京会晤时，批评美国在河内的二次峰会上不怀好意的态度，認為它是谈判瓦解的关键。

杨威廉/罗法 (美联社/路透社)